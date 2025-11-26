Nel corso dell'ultima flessione di mercato si è verificato un cambiamento storico nella proprietà dei Bitcoin, con il mercato complessivo delle criptovalute che è rimasto legato all'incertezza su un possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense a dicembre.

Negli ultimi sette giorni è stato scambiato oltre l'8% dell'offerta totale di Bitcoin (BTC), rendendo l'attuale calo di mercato “uno degli eventi on-chain più significativi” nella storia dell'asset, secondo Joe Burnett, analista e direttore della strategia Bitcoin presso Semler Scientific.

Durante precedenti movimenti analoghi dell'offerta, BTC era scambiato a circa 5.000$ a marzo 2020 e 3.500$ a dicembre 2018, riporta Burnett in un post pubblicato martedì su X.

Entrambe le occasioni hanno marcato un minimo locale prima di una fase di accumulo che alla fine ha condotto verso nuovi massimi storici.

Ciononostante, fino a metà dell'attuale movimento dell'offerta di Bitcoin può essere attribuito alla migrazione tra wallet di Coinbase annunciata sabato, aggiunge Burnett.

Fonte: Joe Burnett

Bitcoin e mercati crypto sul filo del rasoio in attesa della decisione sui tassi d'interesse della Fed di dicembre

Al contempo, secondo Nic Puckrin, analista di asset digitali e cofondatore della piattaforma educativa The Coin Bureau, il prezzo di Bitcoin e il sentiment degli investitori restano in bilico a causa dei segnali contrastanti relativi alle decisioni di dicembre sulla riduzione dei tassi di interesse.

“Ciò che è certo, tuttavia, è che la Fed detiene la chiave per il finale di fine anno del mercato, la cui prossima decisione sui tassi determinerà se avremo un rally di Natale o un crollo di Natale”, spiega a Cointelegraph.

“Con l'avvicinarsi del 10 dicembre, mi aspetto che il nervosismo dei mercati continui e che la conferenza stampa della Fed terrà sicuramente i trader con il fiato sospeso”.

Correlato: CoinShares: Esodo da $1,9 miliardi e barlume di speranza per i crypto fondi di investimento

Nel corso dell'ultima settimana, le aspettative relative al taglio dei tassi d'interesse in vista della riunione della Federal Reserve del 10 dicembre sono cambiate drasticamente.

Probabilità di taglio dei tassi di interesse. Fonte: CMEgroup.com

I mercati stimano una probabilità dell'82% di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, in aumento rispetto al 50% di una settimana fa, secondo quanto riportato dal FedWatch Tool del CME Group.

Stando a Puckrin, le crescenti aspettative di un taglio dei tassi di interesse costituiscono il principale fattore che ha determinato il recupero di Bitcoin da 81.000 a 87.000$.