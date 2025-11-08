L'Unione Europea sta valutando una sospensione parziale della sua legge sull'intelligenza artificiale in risposta alle pressioni esercitate dal governo statunitense e dalle Big Tech.

La Commissione Europea intende alleggerire parte del proprio regolamento digitale, compreso l'AI Act entrato in vigore lo scorso anno, nell'ambito di un “pacchetto di semplificazione” che sarà deciso il 19 novembre, secondo quanto riportato venerdì dal Financial Times.

Se approvata, la sospensione proposta concederebbe ai provider di AI generativa attualmente attivi sul mercato un periodo di tolleranza di un anno per la conformità e rinvierebbe l’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme sulla trasparenza dell’AI fino ad agosto 2027.

“Per quanto riguarda il potenziale rinvio dell'attuazione di alcune parti mirate dell'AI Act, la riflessione è ancora in corso”, ha dichiarato Thomas Regnier della Commissione a Cointelegraph, aggiungendo che la CE sta lavorando all'omnibus digitale per presentarlo il 19 novembre.

L'Ai Act dell'UE è entrato in vigore nell'agosto 2024

La Commissione ha proposto la prima legge UE sull'IA ad aprile 2021, con l'obiettivo di istituire un sistema di classificazione dell'IA basato sul rischio.

Approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nel 2023, l'AI Act è entrato in vigore nell'agosto 2024, con disposizioni che dovrebbero essere attuate gradualmente nei prossimi sei-trentasei mesi.

Un estratto dalla tempistica di attuazione dell'AI Act dell'UE. Fonte: ArtificialIntelligenceAct.eu

Secondo il Financial Times, gran parte delle disposizioni relative ai sistemi AI ad alto rischio, che possono comportare “gravi rischi” per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali dei cittadini, entreranno in vigore nell'agosto 2026.

Con la proposta di “semplificazione”, le aziende che violano le norme sull'uso dell'AI ad alto rischio potrebbero beneficiare di un “periodo di grazia” di un anno.

Correlato: L'UE valuta una supervisione simil-SEC per gli exchange azionari e crypto al fine di rafforzare l’ecosistema delle startup

La proposta è ancora oggetto di discussioni informali all'interno della commissione e con gli Stati membri dell'UE e potrebbe essere modificata prima della sua adozione il 19 novembre, secondo quanto riportato dal quotidiano.

“Sono allo studio diverse opzioni, ma al momento non è stata presa alcuna decisione formale”, ha dichiarato Regnier della CE a Cointelegraph, aggiungendo: “La commissione continuerà a sostenere pienamente l'AI Act e i suoi obiettivi”.

“L’intelligenza artificiale è una tecnologia incredibilmente dirompente, e stiamo solo iniziando a comprenderne pienamente le implicazioni,” ha affermato Petr Kozyakov, cofondatore e CEO di Mercuryo, aggiungendo:

“In definitiva, la competitività dell'Europa dipenderà dalla sua capacità di fissare standard elevati senza creare barriere che potrebbero rischiare di far sì che l'innovazione avvenga altrove”.

La potenziale sospensione da parte dell’UE di alcune disposizioni dell’AI Act evidenzia l’evoluzione dell’approccio di Bruxelles alla regolamentazione digitale, in un contesto di crescente concorrenza globale da parte di Stati Uniti e Cina.

Dopo che gli Stati Uniti hanno vietato esplicitamente lo sviluppo di una central bank digital currency (CBDC) all’inizio del 2025, la Banca Centrale Europea ha accelerato i lavori sull’euro digitale, pur chiarendo in seguito che il “contante digitale” non sarebbe stato introdotto prima del 2029.



