Ex sindaco di New York nega trasferimento di denaro da token controverso

Un portavoce dell'ex sindaco di New York Eric Adams ha respinto le accuse secondo cui avrebbe trasferito denaro o tratto profitto dal NYC Token, lanciato lunedì e crollato dell'80% nella prima ora dal lancio.

"Per essere assolutamente chiari: Eric Adams non ha trasferito i fondi degli investitori. Eric Adams non ha tratto profitto dal lancio del NYC Token. Nessun fondo è stato prelevato dal NYC Token", ha dichiarato Todd Shapiro, portavoce di Adams, in una dichiarazione condivisa su X mercoledì.

Le accuse di un potenziale rug pull si sono diffuse dopo che il NYC Token ha perso oltre l'80% del suo valore poco dopo il lancio, con alcuni analisti di criptovalute che hanno affermato che la liquidità è stata rimossa e che gli investitori potrebbero aver subito perdite per un totale di oltre 3,4 milioni di dollari, secondo le stime on-chain.

Shapiro, tuttavia, ha affermato che queste accuse sono “false e non supportate da prove”.

“In nessun momento il suo coinvolgimento è stato finalizzato a un guadagno personale o finanziario”, ribadisce Shapiro, che attribuisce il brusco calo del token alla “volatilità del mercato”.

Dichiarazione del portavoce di Eric Adams, Todd Shapiro: Fonte: Eric Adams



Team di NYC Token fornisce spiegazione alternativa

Tuttavia, le dichiarazioni di Shapiro secondo cui “non sono stati prelevati fondi dal NYC Token” sembrano in contrasto con una precedente dichiarazione dell'account NYC Token X, che ha affermato di aver “riequilibrato la liquidità” in risposta alla domanda registrata dal token al momento del lancio.

Inoltre, ha comunicato di aver aggiunto ulteriori fondi al liquidity pool del NYC Token.

Durante un'intervista con FOX Business, Adams ha illustrato che i proventi del NYC Token avrebbero fornito finanziamenti alle organizzazioni non profit per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'antisemitismo e l'antiamericanismo attraverso programmi educativi.

I proventi sarebbero stati utilizzati anche per finanziare borse di studio per gli studenti delle comunità svantaggiate di New York, secondo quanto affermato dall'ex sindaco della città, noto per la sua apertura nei confronti delle criptovalute.

Shapiro sostiene che il controverso lancio del token non abbia modificato la posizione di Adams a sostegno di tali iniziative:

“Il signor Adams continua a impegnarsi a favore dell'innovazione responsabile e dell'utilizzo delle tecnologie emergenti per rafforzare la fiducia, l'istruzione e i valori civici condivisi”.

Token NYC non registra grandi movimenti dopo il crollo iniziale

I dati DEXScreener dimostrano come il token basato su Solana sia scambiato a 0,133$ e abbia oscillato intorno a tale valore da quando è sceso da 0,475 $ poco dopo il lancio.

Secondo i dati sui prezzi on-chain, il token ha perso la maggior parte del suo valore dal lancio.