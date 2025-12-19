La piattaforma di asset digitali Exodus ha stretto una partnership con MoonPay per lanciare una stablecoin ancorata al dollaro statunitense, pensata per i pagamenti quotidiani.

Exodus Movement, la società dietro un popolare crypto wallet, ha annunciato che la sua stablecoin completamente riservata in dollari dovrebbe essere lanciata all’inizio del 2026. La stablecoin sarà emessa e gestita da MoonPay, una delle principali piattaforme di pagamenti crypto e fiat on-ramp.

La stablecoin sarà sviluppata utilizzando M0, una piattaforma di infrastruttura per stablecoin che consente alle aziende di creare, emettere e gestire stablecoin personalizzate.

La nuova stablecoin, che non ha ancora un nome ufficiale, punta a semplificare le transazioni digitali in dollari per i consumatori, senza richiedere competenze specifiche in ambito crypto. Sarà integrata in Exodus Pay, permettendo agli utenti di spendere e inviare denaro mantenendo la self-custody.

“Le stablecoin stanno rapidamente diventando il modo più semplice per detenere e trasferire dollari on-chain, ma l’esperienza deve ancora essere all’altezza delle aspettative fissate dalle app consumer di oggi”, ha dichiarato JP Richardson, co-fondatore e CEO di Exodus.

La corsa all'oro delle stablecoin continua

A novembre, MoonPay ha lanciato il proprio business di stablecoin per le imprese, con l’obiettivo di emettere e gestire dollari digitali su più blockchain, integrandosi con l’infrastruttura aperta di M0.

“Le aziende vogliono stablecoin programmabili, interoperabili e adattate a un’esperienza di prodotto specifica”, ha dichiarato Luca Prosperi, cofondatore e CEO di M0.

Quest’anno, banche e società crypto si sono affrettate a offrire le proprie stablecoin, spinte dall’approvazione del GENIUS Act a luglio, che ha introdotto un chiaro quadro normativo federale per le stablecoin ancorate a valuta fiat negli Stati Uniti.

La piattaforma DeFi della famiglia Trump, World Liberty Financial, ha lanciato la stablecoin USD1 a marzo; la piattaforma globale di pagamenti Stripe ha introdotto a maggio conti basati su stablecoin per clienti in oltre 100 Paesi; mentre Tether ha annunciato a settembre una stablecoin conforme alle normative chiamata USAT.

Due stablecoin dominano il settore

La nuova stablecoin di Exodus e MoonPay entra in un mercato affollato, ancora dominato da due attori principali.

Tether (USDT) resta il maggiore emittente di stablecoin, con una quota di mercato di circa il 60% e un’offerta in circolazione pari a 186 miliardi di dollari, mentre USDC di Circle si colloca al secondo posto con una quota del 25% e una capitalizzazione di mercato di 78 miliardi di dollari.

Secondo CoinGecko, queste due stablecoin da sole rappresentano l’85% della capitalizzazione complessiva del mercato delle stablecoin, che supera i 310 miliardi di dollari.