Frances Haugen, whistleblower di Facebook, si è scagliato contro Meta in una nuova intervista, suggerendo che la sua versione del metaverso potrebbe ripetere tutti gli errori del passato.

In un'intervista a Politico, Haugen ha dichiarato:

"Hanno fatto grandi promesse su come nel metaverso ci sia maggiore sicurezza. Ma se non si impegneranno nella trasparenza, nell'accesso ai dati e in altre misure di responsabilità, prevedo che si ripeterà quanto accaduto con Facebook."