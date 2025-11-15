Il presidente ad interim della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'organismo di regolamentazione che supervisiona le banche negli Stati Uniti, starebbe valutando l'adozione di linee guida per l'assicurazione sui depositi tokenizzati e avrebbe in programma di avviare una procedura di richiesta per le stablecoin entro fine anno.

Secondo quanto riferito, il presidente ad interim della FDIC Travis Hill, che in passato ha rilasciato dichiarazioni ottimistiche sulla tokenizzazione, ha dichiarato giovedì alla Fintech Conference della Federal Reserve Bank di Filadelfia che l'autorità di regolamentazione pubblicherà a breve delle linee guida sull'assicurazione dei depositi tokenizzati.

La FDIC protegge i risparmiatori in caso di fallimento di una banca e assicura il denaro depositato nei conti delle banche assicurate dall'autorità di regolamentazione.

“Da tempo ritengo che un deposito sia un deposito. Trasferire un deposito dal mondo della finanza tradizionale a quello della blockchain o dei registri distribuiti non dovrebbe modificarne la natura giuridica”, sostiene Hill, come riportato da Bloomberg.

Forte interesse per la tokenizzazione

Quest'anno le autorità di regolamentazione e Wall Street hanno mostrato un serio interesse per il settore della tokenizzazione degli asset reali (RWA).

Escludendo le stablecoin, il valore totale degli asset reali tokenizzati ha superato i 24 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno, con il credito privato e i titoli del Tesoro statunitense che costituiscono la maggior parte del mercato, secondo un rapporto di RedStone.

BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, è uno dei principali operatori del settore che ha lanciato nel 2024 un fondo monetario tokenizzato chiamato BUIDL.

Regime applicativo delle stablecoin entro fine anno

Allo stesso tempo, secondo quanto riportato da Law360, Hill avrebbe annunciato come l'agenzia stia lavorando anche a un regime per l'emissione di stablecoin e preveda di presentare una proposta per una procedura di richiesta entro fine 2025, nell'ambito dei suoi doveri di elaborazione delle norme ai sensi del GENIUS Act.

Il direttore afferma inoltre che è ancora troppo presto per sapere quante istituzioni saranno interessate, ma che il personale della FDIC sta lavorando agli standard relativi ai requisiti patrimoniali, ai requisiti di riserva e alla gestione del rischio per gli emittenti di stablecoin regolamentati dalla FDIC.

Le stablecoin sono altresì un settore in forte crescita, con banche di tutto il mondo impegnate nell'esplorazione di questa tecnologia. Stando alla piattaforma di analisi blockchain DefiLlama, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin è pari a circa 305 miliardi di dollari (dato aggiornato a venerdì).