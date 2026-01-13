Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha attaccato duramente l’amministrazione Trump in merito a una nuova indagine penale, sostenendo che si tratta dell’ultimo tentativo di minare l’indipendenza della banca centrale in materia di politica dei tassi di interesse.

Powell ha dichiarato domenica che l’indagine è “una conseguenza del fatto che la Federal Reserve stabilisce i tassi di interesse sulla base della nostra migliore valutazione di ciò che serve all’interesse pubblico, anziché seguire le preferenze del Presidente”.

Secondo quanto riportato dal New York Times domenica, venerdì il procuratore federale di Washington, DC, ha avviato un’indagine penale su Powell in relazione alla ristrutturazione della sede della Federal Reserve e alla possibilità che il presidente della banca centrale abbia fornito informazioni non veritiere al Congresso sulle dimensioni del progetto.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Il presidente Donald Trump ha ripetutamente attaccato Powell e la Fed per aver rifiutato di accogliere le sue richieste di tagliare i tassi di interesse.

Powell afferma che l'indagine fa parte della “pressione continua” esercitata da Trump

Trump ha da tempo minacciato azioni legali in relazione ai lavori di ristrutturazione dell’edificio della Fed e ha dichiarato che licenzierà Powell. In precedenza aveva tentato di rimuovere la governatrice della Fed Lisa Cook con l’accusa di frode ipotecaria, ma la Corte Suprema ha successivamente bloccato l’iniziativa.

“Ho un profondo rispetto per lo Stato di diritto e per la responsabilità nella nostra democrazia. Nessuno — e certamente non il presidente della Federal Reserve — è al di sopra della legge”, ha dichiarato Powell. “Ma questa azione senza precedenti dovrebbe essere letta nel contesto più ampio delle minacce e delle pressioni continue esercitate dall’amministrazione”.

Powell, il cui mandato alla guida della Fed termina a maggio, ha aggiunto che l’indagine penale “riguarda la possibilità per la Fed di continuare a fissare i tassi di interesse sulla base delle evidenze e delle condizioni economiche, oppure se la politica monetaria finirà per essere condizionata da pressioni o intimidazioni politiche”.

Trump ha negato di essere a conoscenza dell’indagine del Dipartimento di Giustizia.

“Non ne so nulla”, ha dichiarato domenica a NBC News riferendosi a Powell. “Ma di certo non è molto bravo alla Fed, e non è molto bravo a costruire edifici”.

Trump ha inoltre schierato una serie di fedelissimi come potenziali sostituti di Powell, molti dei quali hanno indicato che procederebbero a tagli dei tassi di interesse.

Kevin Hassett, uno dei principali consiglieri economici di Trump, è ampiamente considerato il favorito per succedere a Powell e ha affermato che le opinioni di Trump sui tassi non avranno “alcun peso” sulle decisioni dell’agenzia.

L’amministrazione Trump ha già ottenuto un risultato con la Fed, avendo nominato lo scorso anno Stephen Miran, stretto alleato di Trump e consigliere economico, nel Consiglio dei governatori. Miran ha chiesto un taglio dei tassi dello 0,5% nella sua prima riunione della Fed a dicembre.