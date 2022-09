Secondo il CEO di Galaxy Digital Mike Novogratz e persone a conoscenza della questione, la Fidelity Investments, società di gestione patrimoniale da 4,2 trilioni di dollari, starebbe lavorando per offrire servizi di trading Bitcoin ai suoi 34,4 milioni di investitori retail.

Anche se Fidelity non ha confermato ufficialmente i piani per integrare la criptovaluta nella sua piattaforma retail, Novogratz ha detto al pubblico durante una conferenza a New York il 12 settembre, che la mossa potrebbe essere dietro l'angolo:

"Un uccellino mi ha detto che Fidelity, sposterà presto i suoi clienti retail verso le cripto".

"Spero che quell'uccello abbia ragione. Quindi siamo comunque in una fase di marcia istituzionale e questo dà alla criptovaluta una base", ha aggiunto.

Novogratz non è l'unica persona ad aver segnalato la potenziale mossa di Fidelity. Il Wall Street Journal (WSJ) il 12 settembre ha scritto che Fidelity sta attualmente "valutando un piano" per consentire agli investitori privati di negoziare Bitcoin sulla sua piattaforma di trading.

Una nota simile è stata condivisa la scorsa settimana da Michaël van de Poppe, fondatore e CEO di Eight Global, suggerendo che la piattaforma lancerà il trading sul Bitcoin per i clienti retail a novembre.

In una dichiarazione del 12 settembre, Fidelity ha affrontato le indiscrezioni, osservando:

"Anche se non abbiamo nulla di nuovo da annunciare, l'espansione delle nostre offerte per consentire un accesso più ampio agli asset digitali rimane un'area di interesse".

Fidelity Investment è stato un investitore attivo e un playmaker nello spazio delle criptovalute, grazie alla crescente domanda dei clienti di accedere alle opportunità di investimento in criptovalute.

Fidelity ha iniziato a minare Bitcoin nel 2015 e ha lanciato un'attività di trading Bitcoin per hedge fund e investitori istituzionali nel 2018.

Ad aprile, Fidelity ha anche iniziato a consentire ai titolari dei suoi conti di risparmio pensionistico 401(k) di investire direttamente in Bitcoin (BTC), anche se questa iniziativa è stata successivamente contrastata da tre senatori statunitensi, tra cui la senatrice Elizabeth Warren, che ha definito il lancio del prodotto Bitcoin "immensamente preoccupante".

Fidelity è una società finanziaria multinazionale che fornisce servizi di brokeraggio, gestione di fondi comuni, consulenza sugli investimenti e servizi pensionistici ed è la quarta società di gestione patrimoniale più grande al mondo, secondo le valutazioni ADV.