Brian Quarmby
Scritto da Brian Quarmby,Collaboratore
Rahul Nambiampurath
Recensito da Rahul Nambiampurath,Redattore

Fireblocks rileva piattaforma contabilità crypto TRES per $130 milioni

Fireblocks espande il proprio stack istituzionale con l'acquisizione per 130 milioni di dollari di TRES, piattaforma di contabilità e conformità fiscale nel settore crypto.

Notizie

La società di infrastrutture per asset digitali Fireblocks ha investito 130 milioni di dollari per acquisire la piattaforma di contabilità crypto TRES, sfruttando l'infrastruttura di conformità fiscale dell'azienda a supporto delle istituzioni.

Mercoledì Fireblocks ha dichiarato che, con i pagamenti in stablecoin che superano “centinaia di miliardi al mese” e le imprese che gestiscono “l'intero flusso di tesoreria on-chain”, vi è una forte necessità di protocolli di contabilità blockchain adeguati per garantire la conformità.

" Sia le società native nel settore delle criptovalute che le istituzioni tradizionali necessitano di una contabilità chiara e accurata e di verificabilità. Offrendo TRES e Fireblocks insieme, i clienti possono ora gestire le loro operazioni di asset digitali e ottenere le informazioni finanziarie di cui hanno bisogno su un unico stack sicuro, conforme e scalabile“, afferma Michael Shaulov, CEO di Fireblocks.

Nell'ambito dell'acquisizione, l'infrastruttura di TRES fornirà ai clienti di Fireblocks "documenti finanziari pronti per la revisione contabile e conformi alle normative fiscali" delle loro operazioni finanziarie.

Fonte: Fireblocks

Mercoledì Fireblocks ha dichiarato a Fortune di aver pagato 130 milioni di dollari per l'acquisizione, sottolineando l'importanza di acquisire TRES per supportare i propri clienti nel mantenimento della conformità durante l'utilizzo della tecnologia blockchain.

“Riteniamo che saremo in grado di creare una soluzione di gestione della tesoreria molto più ampia e completa”, aggiunge Shaulov.

Il CEO e co-fondatore di TRES, Tal Zackon, ha dichiarato in un blog post che la piattaforma “continuerà come prodotto autonomo” e che nulla cambierà per i suoi clienti e partner.

“Fireblocks sfrutterà le dimensioni e le competenze per accelerare la nostra crescita, perfezionare il nostro servizio clienti, migliorare la nostra sicurezza e la nostra preparazione aziendale e approfondire il nostro vantaggio tecnologico”, ha aggiunto.

Fireblocks fornirà servizi di custodia, trasferimento e settlement di criptovalute ai propri clienti, sostenendo di aver stretto partnership con 2.400 imprese e di supportare transazioni per un valore di 10.000 miliardi di dollari. L'azienda fornisce anche servizi di stablecoin per aiutare le imprese a lanciare e gestire le proprie stablecoin.

Questa non è l'unica acquisizione recente effettuata dall'azienda per rafforzare la propria offerta: a fine ottobre Fireblocks ha acquisito e integrato lo stack tecnologico di Dynamic, fornitore di wallet incentrato sulle imprese.