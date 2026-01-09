Fireblocks rileva piattaforma contabilità crypto TRES per $130 milioni

La società di infrastrutture per asset digitali Fireblocks ha investito 130 milioni di dollari per acquisire la piattaforma di contabilità crypto TRES, sfruttando l'infrastruttura di conformità fiscale dell'azienda a supporto delle istituzioni.

Mercoledì Fireblocks ha dichiarato che, con i pagamenti in stablecoin che superano “centinaia di miliardi al mese” e le imprese che gestiscono “l'intero flusso di tesoreria on-chain”, vi è una forte necessità di protocolli di contabilità blockchain adeguati per garantire la conformità.

" Sia le società native nel settore delle criptovalute che le istituzioni tradizionali necessitano di una contabilità chiara e accurata e di verificabilità. Offrendo TRES e Fireblocks insieme, i clienti possono ora gestire le loro operazioni di asset digitali e ottenere le informazioni finanziarie di cui hanno bisogno su un unico stack sicuro, conforme e scalabile“, afferma Michael Shaulov, CEO di Fireblocks.

Nell'ambito dell'acquisizione, l'infrastruttura di TRES fornirà ai clienti di Fireblocks "documenti finanziari pronti per la revisione contabile e conformi alle normative fiscali" delle loro operazioni finanziarie.

Mercoledì Fireblocks ha dichiarato a Fortune di aver pagato 130 milioni di dollari per l'acquisizione, sottolineando l'importanza di acquisire TRES per supportare i propri clienti nel mantenimento della conformità durante l'utilizzo della tecnologia blockchain.

“Riteniamo che saremo in grado di creare una soluzione di gestione della tesoreria molto più ampia e completa”, aggiunge Shaulov.

Il CEO e co-fondatore di TRES, Tal Zackon, ha dichiarato in un blog post che la piattaforma “continuerà come prodotto autonomo” e che nulla cambierà per i suoi clienti e partner.

“Fireblocks sfrutterà le dimensioni e le competenze per accelerare la nostra crescita, perfezionare il nostro servizio clienti, migliorare la nostra sicurezza e la nostra preparazione aziendale e approfondire il nostro vantaggio tecnologico”, ha aggiunto.

Fireblocks fornirà servizi di custodia, trasferimento e settlement di criptovalute ai propri clienti, sostenendo di aver stretto partnership con 2.400 imprese e di supportare transazioni per un valore di 10.000 miliardi di dollari. L'azienda fornisce anche servizi di stablecoin per aiutare le imprese a lanciare e gestire le proprie stablecoin.

Questa non è l'unica acquisizione recente effettuata dall'azienda per rafforzare la propria offerta: a fine ottobre Fireblocks ha acquisito e integrato lo stack tecnologico di Dynamic, fornitore di wallet incentrato sulle imprese.