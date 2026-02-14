Fireblocks integra Canton Network per il settlement regolamentato on-chain

La società di infrastrutture crittografiche Fireblocks ha aggiunto il supporto per la rete Canton, consentendo agli istituti finanziari di custodire e regolare gli asset su una blockchain protetta dalla privacy progettata per i mercati regolamentati.

Secondo l'annuncio di martedì, l'integrazione consente il regolamento regolamentato di Canton Coin (CC) attraverso la piattaforma Fireblocks e la sua entità fiduciaria autorizzata dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York. L'offerta è rivolta a banche, custodi e gestori patrimoniali che esplorano titoli tokenizzati, depositi e altri strumenti regolamentati che richiedono un regolamento privato e controlli rigorosi.

Gli istituti finanziari possono custodire Canton Coin tramite Fireblocks e applicare i propri controlli di politica aziendale e l'automazione del flusso di lavoro esistenti quando regolano le attività sulla rete Canton. Fireblocks gestisce anche un Super Validator sulla rete, che gli conferisce un ruolo diretto nella convalida delle transazioni e nella governance.

Fireblocks ha dichiarato che il supporto per ulteriori token e applicazioni basati su Canton dovrebbe essere aggiunto nel corso del tempo.

Fireblocks protegge ogni anno trasferimenti di asset digitali per un valore superiore a 5 trilioni di dollari e, secondo quanto dichiarato dalla società, ha supportato trasferimenti per un valore complessivo superiore a 10 trilioni di dollari, con oltre 2.400 organizzazioni che utilizzano la sua piattaforma.

Adozione istituzionale basata su Canton Network

Il Canton Network, una blockchain autorizzata sviluppata da Digital Asset e gestita dalla Canton Foundation, ha registrato una costante espansione delle integrazioni istituzionali tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

A ottobre, il fornitore di infrastrutture per asset digitali BitGo ha aggiunto il supporto per Canton Coin, consentendo alle banche e agli asset manager statunitensi di custodire il token tramite un custode qualificato.

Circa un mese dopo, Franklin Templeton ha collegato la sua piattaforma di tokenizzazione Benji alla Canton Network. L'integrazione consente alle attività tokenizzate emesse tramite Benji, compreso il fondo monetario governativo statunitense on-chain di Franklin Templeton, di essere utilizzate come garanzia e liquidità all'interno della Global Collateral Network di Canton.

A dicembre, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ha dichiarato di voler coniare un sottoinsieme di titoli del Tesoro statunitense sulla rete Canton, con una potenziale espansione ad altre attività.

Più recentemente, Temple Digital Group ha lanciato una piattaforma di trading istituzionale privata basata su Canton, che offre trading continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso un libro ordini centrale con una struttura non custodita.

Il token nativo di Canton, Canton Coin, ha risposto all'aumento dell'attività della rete. Secondo i dati di CoinGecko, negli ultimi tre mesi ha registrato un aumento del 31% circa.