Florida limita portata proposta di riserva in Bitcoin per il 2026

I legislatori della Florida stanno portando avanti una proposta che consentirebbe allo Stato di creare una riserva strategica di criptovalute, restringendo i precedenti sforzi a un quadro che limiterebbe efficacemente le partecipazioni a Bitcoin.

Secondo i registri legislativi della Florida, il disegno di legge del Senato (SB) 1038, sponsorizzato dal senatore repubblicano Joe Gruters, è stato presentato il 30 dicembre e mercoledì è stato deferito alla Commissione per gli stanziamenti per l'agricoltura, l'ambiente e il governo generale, dove dovrà superare le audizioni e le votazioni prima di passare al Senato.

Il disegno di legge istituirebbe una Riserva strategica di criptovalute della Florida, gestita dal direttore finanziario dello Stato (CFO), che consentirebbe all'ufficio di acquistare, detenere, gestire e liquidare criptovalute secondo uno standard simile a quello che regola i beni di pubblica fiducia.

Sebbene la legislazione non citi esplicitamente Bitcoin (BTC), limita gli acquisti ammissibili alle criptovalute che hanno mantenuto una capitalizzazione di mercato media di almeno 500 miliardi di dollari negli ultimi due anni, una soglia che solo Bitcoin soddisfa.

Grafico della corsa alla riserva statale degli Stati Uniti. Fonte: Bitcoin Laws

Tentativo guidato da Senato dopo fallimento di iniziative più ampie

La nuova proposta del Senato segue e si discosta in modo significativo dai precedenti tentativi della Florida di autorizzare gli investimenti in criptovalute a livello statale.

Il 17 ottobre 2025, il rappresentante del Partito Repubblicano Webster Barnaby ha presentato la House Bill (HB) 183, che mirava a consentire allo Stato e ad alcuni enti pubblici di investire fino al 10% dei propri fondi in un'ampia gamma di asset digitali, tra cui Bitcoin, prodotti crypto negoziati in borsa (ETP), titoli crypto, token non fungibili (NFT) e altri prodotti basati su blockchain.

L'HB 183 era una versione rivista dell'HB 487, che era stato ritirato a giugno dopo non essere riuscito a superare l'esame della sottocommissione operativa della Camera. Sebbene la proposta rivista di Barnaby aggiungesse standard più severi in materia di custodia, documentazione e fiducia, l'ampia portata degli asset e la potenziale esposizione dei fondi pensione e fiduciari hanno incontrato la resistenza dei legislatori.

L'SB 1038 elimina completamente i fondi pensione e di previdenza e pone la supervisione direttamente sotto il controllo del CFO attraverso una struttura di riserva autonoma.

La sua regola di ammissibilità basata sulla capitalizzazione di mercato rispecchia gli approcci adottati in stati come il New Hampshire e il Texas, che nel 2025 hanno entrambi promulgato quadri normativi più restrittivi in materia di riserve in Bitcoin.

Qual è la prossima fase del processo legislativo?

La SB 1038 è subordinata all'approvazione di una legge complementare che stabilisca i meccanismi necessari per il fondo fiduciario della riserva. Ciò significa che non potrà entrare in vigore a meno che i disegni di legge correlati non vengano approvati durante la stessa sessione legislativa.

È stata inoltre presentata una misura complementare alla Camera, la HB 1039, a segnalare il sostegno coordinato del Senato e della Camera.

Se la legislazione andrà avanti, il CFO avrà il compito di presentare relazioni ai leader legislativi a partire da dicembre 2026, descrivendo in dettaglio le partecipazioni, il valore e le azioni di gestione della riserva.

L'avanzamento della proposta dipenderà dal fatto che i legislatori considerino la struttura più ristretta e incentrata su Bitcoin sufficientemente distinta dai precedenti tentativi che non sono riusciti a ottenere sostegno.