John Haar, ex asset manager dell'istituto finanziario Goldman Sachs, ritiene che la mancanza di supporto per Bitcoin (BTC) da parte della "legacy finance" derivi da una scarsa comprensione della criptovaluta.

Haar ha espresso le sue opinioni in un saggio pubblicato domenica, originariamente inviato ai clienti della piattaforma di intermediazione Swan Bitcoin. Dopo aver trascorso ben 13 anni presso il colosso della gestione patrimoniale Goldman Sachs, nell'aprile del 2022 Haar è entrato a far parte di Swan Bitcoin come Managing Director of Private Client Services.

Il saggio sostiene che molti individui operanti nella finanza tradizionale non comprendono appieno nemmeno l'idea di "sound money," e questo genera opinioni negative infondate sulle criptovalute:

"Dopo molte conversazioni, posso affermare questo: se nella finanza tradizionale vi sono persone con una posizione ben studiata sul motivo per cui Bitcoin non è una buona forma di denaro e non avrà mai successo... non sono stato in grado di trovarle."

Haar ha scoperto e iniziato a documentarsi su Bitcoin nel 2017, quando anche i mass media hanno iniziato a discutere di tale asset. Sebbene acquisire familiarità con il mondo di BTC, il suo lessico e i suoi principi fondamentali possa essere un compito scoraggiante, molti nella legacy finance fingono di essere esperti in materia e bocciano l'idea delle criptovalute a priori:

"Avviene spesso che qualcuno finga di essere un esperto di un determinato argomento, e che abbia un'opinione forte in merito nonostante le conoscenze di base carenti. Questo è particolarmente vero per il mondo degli investimenti."

Haar ha inoltre affermato che la gente in Wall Street tende a seguire il consenso generale, e a considerare le potenziali applicazioni soltanto nelle nazioni sviluppate. Anche il desiderio di mantenere lo status quo contribuisce all'ignoranza su Bitcoin. "Non c'è nulla di intrinsecamente negativo in queste cose," ma tali comportamenti impediscono a chi lavora nella finanza tradizionale di pensare in maniera realmente indipendente e adottare nuove promettenti tecnologie.

Infine, le persone nella legacy finance sono spesso altamente specializzate nel loro campo, e questo limita la loro visione del mondo: