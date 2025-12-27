Un rapporto diffuso da Fundstrat Global Advisors ha delineato una prospettiva ribassista per le criptovalute che sembra in contrasto con i recenti commenti pubblici di Tom Lee.

Secondo gli screenshot condivisi su X, il documento, che sembra essere la guida interna di Fundstrat alla strategia crypto per il 2026, avverte di un “significativo calo” nella prima metà del 2026. Il rapporto fissa obiettivi al ribasso per Bitcoin (BTC) a 60.000-65.000 dollari, Ether (ETH) a 1.800-2.000 dollari e Solana (SOL) a 50-75 dollari, prima di presentare potenziali opportunità di acquisto nel corso dell'anno.

Il materiale non è stato reso pubblico da Fundstrat e la sua autenticità non è stata confermata in modo indipendente da Cointelegraph al momento della pubblicazione. Tuttavia, diversi account specializzati in criptovalute, tra cui Wu Blockchain, affermano che il documento è stato distribuito ai clienti interni.

Lee è managing partner e responsabile della ricerca presso Fundstrat. Il documento sulle criptovalute per il 2026 che sta circolando è stato apparentemente redatto da Sean Farrell, responsabile della strategia sugli asset digitali dell'azienda.

Previsioni di Fundstrat su mercato crypto per 2026. Fonte: Wu Blockchain

Tom Lee: ETH è molto sottovalutato

Le previsioni che circolano contrastano con le dichiarazioni rilasciate da Lee sul palco della Binance Blockchain Week a Dubai all'inizio di questo mese. Parlando in pubblico, Lee ha affermato che Bitcoin potrebbe raggiungere i 250.000$ entro pochi mesi e ha definito Ether, a circa 3.000$, “grossolanamente sottovalutato”.

Lee ha sostenuto che se Ether tornasse al suo rapporto medio di otto anni rispetto a Bitcoin, il suo prezzo potrebbe avvicinarsi ai 12.000 dollari. Una rivisitazione dei livelli relativi del 2021 implicherebbe prezzi vicini ai 22.000 dollari, mentre un rapporto ETH/BTC di 0,25 suggerirebbe valutazioni superiori ai 60.000 dollari, secondo la presentazione di Lee.

A novembre, Lee ha anche affermato che Ether sta iniziando lo stesso percorso che ha visto il prezzo di Bitcoin moltiplicarsi di oltre 100 volte dal 2017. “Crediamo che ETH stia intraprendendo lo stesso superciclo”, ha detto.

Cointelegraph ha contattato Fundstrat per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.

BitMine aumenta acquisti di Ether

Come riportato da Cointelegraph, BitMine di Lee ha continuato ad accumulare in modo aggressivo Ether nonostante un contesto di mercato in fase di indebolimento.

In una comunicazione rilasciata l'8 dicembre, la società ha dichiarato di detenere quasi 3,9 milioni di ETH al 7 dicembre, dopo aver aggiunto oltre 138.000 ETH in una sola settimana. L'azienda ha affermato che le sue partecipazioni rappresentano ora oltre il 3,2% dell'offerta totale di Ether.