Ether (ETH) ha registrato un calo del 42% rispetto al suo massimo storico di 4.950 dollari, con gli operatori che si chiedono dove l'altcoin potrebbe toccare il prossimo minimo.

Analisi: Possibile -25% per ETH

Cointelegraph Markets Pro e TradingView riportano come la coppia ETH/USD sia scesa nuovamente sotto i 3.000$.

Commentando l'ultima evoluzione dei prezzi, l'analista e trader Daan Crypto Trades ha affermato che, sebbene questo ciclo non sia stato come previsto dagli investitori, “la struttura di mercato e l'ecosistema di Ethereum sono maturati durante questo periodo”, aggiungendo:

“Non posso difendere l'andamento dei prezzi in questo ciclo, che hanno sottoperformato enormemente $BTC e molti altri”.

Un grafico allegato suggeriva che, se ETH avesse perso il supporto a 2.800$, sarebbe probabilmente sceso verso il successivo livello di supporto importante intorno ai 2.100$.

Grafico settimanale di ETH/USD. Fonte: Daan Crypto Trades

Glassnode evidenzia che il prossimo supporto significativo al di sotto dei 2.800$ si trova intorno ai 2.100$, cifra alla quale sono stati precedentemente acquistati circa 2,1 milioni di ETH.

Sebbene gli operatori di Polymarket stiano valutando solo un'11% di probabilità che ETH scenda a 2.000-2.200$ prima di fine 2025, essi vedono un'83% di probabilità che il prezzo di Ether torni a 2.500$ e un 59% di probabilità che scenda a 2.000$ nel 2026.

Obiettivi di prezzo di Ether prima del 31 dicembre 2026. Fonte: Polymarket

Il minimo di Ether registrato nel 2025 è stato di 1.380$, raggiunto ad aprile, mentre l'ultima volta che la coppia ETH/USD è stata scambiata a 2.100$ è stato il 9 maggio. Tuttavia, l'attuale calo del 42% rispetto ai massimi storici è relativamente modesto. I precedenti cicli ribassisti hanno toccato il fondo dopo un calo dei prezzi dell'80-90% circa.

Calo del prezzo di ETH dal massimo storico. Fonte: Glassnode

Investitori riducono rischio da ETF Ethereum

Stando ai dati di Farside Investors, la domanda istituzionale per gli exchange-traded fund (ETF) spot su Ethereum con sede negli Stati Uniti è diminuita.

Tali prodotti di investimento hanno registrato deflussi per cinque giorni consecutivi, per un totale di 533,1 milioni di dollari, riducendo il patrimonio gestito a 17,34 miliardi di dollari.

“Gli ETF su Ethereum con sede negli Stati Uniti continuano a registrare deflussi di capitale”, sostiene l’analista di CryptoQuant IT Tech nel suo ultimo post su X, aggiungendo:

“Gli investitori stanno riducendo il rischio o allontanandosi silenziosamente da ETH, il che suggerisce che non ci sarà un immediato ritorno di Ether.”

Flussi su Ether ETF spot. Fonte: Farside Investors

Dati aggiuntivi forniti da Capriole Investments rivelano che gli acquisti giornalieri da parte delle società di tesoreria di Ethereum sono scesi da un picco di 78.010 ETH il 23 agosto a 12.095 ETH al giorno.

Ethereum: tasso giornaliero di acquisto di titoli di Stato. Fonte: Capriole Investments

Sebbene BitMine stia accelerando l'acquisto di Ether, diversi indicatori tecnici e on-chain relativi a ETH hanno assunto un andamento ribassista, suggerendo ulteriori difficoltà all'orizzonte.

