Galaxy: Stablecoin supereranno volume transazioni ACH nel 2026

Secondo una recente proiezione, nel 2026 le stablecoin potrebbero elaborare un volume di transazioni superiore a quello del sistema Automated Clearing House statunitense, grazie alla maggiore chiarezza normativa e alla crescente diffusione che ne ampliano l'utilizzo.

Galaxy Research, la divisione di ricerca della società di asset digitali Galaxy Digital, ha indicato i dati sulle transazioni esistenti e gli sviluppi normativi a sostegno della sua previsione, sottolineando che “le transazioni in stablecoin hanno già superato quelle delle principali reti di carte di credito come Visa e ora elaborano circa la metà del volume di transazioni del sistema di compensazione automatizzata (ACH)”.

Thad Pinakiewicz, vicepresidente della ricerca, ha affermato che l'offerta di stablecoin ha continuato a crescere a un tasso di crescita annuale composto del 30-40%, con volumi di transazioni in aumento parallelamente all'emissione. Galaxy ha anche citato la prevista implementazione delle definizioni ai sensi del GENIUS Act all'inizio del 2026 come fattore a sostegno di un'ulteriore crescita nell'utilizzo delle stablecoin.

Volume delle stablecoin rispetto ad altri sistemi finanziari. Fonte: Galaxy Digital

Il documento riporta anche le previsioni sul prezzo di Bitcoin (BTC), stabilendo che potrebbe raggiungere i 250.000$ entro fine 2027. Secondo Alex Thorn, responsabile della ricerca aziendale di Galaxy Research, il 2026 è “troppo caotico per fare previsioni, anche se è ancora possibile che Bitcoin raggiunga nuovi massimi storici nel 2026”.

Cresce mercato stablecoin ancorate al dollaro

cSecondo i dati di DefiLlama, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin è attualmente pari a circa 309 miliardi di dollari. Mentre USDt (USDT) di Tether e USDC (USDC) di Circle continuano a dominare il mercato, negli ultimi mesi un numero crescente di istituzioni finanziarie e società di pagamento è entrato nella corsa alle stablecoin.

Capitalizzazione di mercato delle stablecoin. Fonte: DefiLlama

A ottobre, Western Union ha annunciato l'intenzione di lanciare la propria stablecoin ancorata al dollaro statunitense, l'US Dollar Payment Token, che sarà costruita sulla blockchain Solana ed emessa da Anchorage Digital Bank come parte di una più ampia rete di regolamento delle risorse digitali.

Sony Bank starebbe preparando una stablecoin ancorata al dollaro statunitense da utilizzare nell'ecosistema statunitense di Sony, inclusi i giochi PlayStation, gli abbonamenti e i contenuti anime. Il lancio della stablecoin è previsto per il 2026.

Giovedì, SoFi Technologies ha lanciato SoFiUSD, una stablecoin in dollari statunitensi interamente riservata emessa dalla sua controllata bancaria, SoFi Bank. La società ha dichiarato che il token debutterà su Ethereum ed è progettato per supportare transazioni a basso costo per banche, fintech e piattaforme aziendali.

Jianing Wu, ricercatrice associata di Galaxy Research, ha affermato che prevede che le stablecoin partner di TradFi si consolideranno nel 2026, poiché è improbabile che utenti e commercianti adottino una lunga lista di dollari digitali e preferiranno invece uno o due con la “più ampia accettazione”.