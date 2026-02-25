Giovedì, l'exchange di criptovalute Gemini ha annunciato la sua uscita dai mercati del Regno Unito, dell'Unione Europea e dell'Australia, riducendo la sua forza lavoro del 25%.

Gemini ha citato l'intelligenza artificiale che automatizza il lavoro e rende gli ingegneri “100 volte” più efficienti, nonché un contesto economico più difficile nel Regno Unito, nell'UE e in Australia, come motivi della sua uscita, secondo il recente annuncio:

"Questi mercati esteri si sono rivelati difficili da conquistare per vari motivi e ci troviamo a dover fare i conti con una complessità organizzativa e operativa che fa aumentare la nostra struttura dei costi e ci rallenta.

“In queste regioni non abbiamo una domanda tale da giustificarne l'esistenza. La realtà è che l'America ha i mercati dei capitali più grandi al mondo”, si legge nell'annuncio.

L'azienda concentrerà invece le proprie risorse sullo sviluppo della piattaforma di previsione di mercato Gemini Predictions, lanciata nel dicembre 2025, e sulla creazione della propria attività negli Stati Uniti.

La notizia arriva in un momento difficile per il settore delle criptovalute, poiché i prezzi degli asset digitali continuano a scendere a causa di una generale flessione del mercato iniziata con un flash crash in ottobre e il blocco del CLARITY Act, un disegno di legge statunitense molto atteso sulla struttura del mercato delle criptovalute.

Gemini sposta attenzione su mercati predittivi

L'annuncio di Gemini ha sottolineato il ruolo crescente dei mercati predittivi nella sua strategia, che secondo l'azienda sarà “più centrale” sulla sua piattaforma.

“La nostra tesi è che i mercati predittivi saranno grandi quanto o più grandi degli attuali mercati dei capitali”, si legge nell'annuncio.

L'azienda ha dichiarato di aver registrato oltre 10.000 utenti su Gemini Predictions e 24 milioni di dollari di volume di scambi dal lancio.

Il volume degli scambi sul mercato delle previsioni è aumentato nel terzo trimestre del 2024 durante le elezioni presidenziali statunitensi, con un aumento del 565,4% su base trimestrale del volume totale degli scambi, raggiungendo circa 3,1 miliardi di dollari.

Volume giornaliero degli scambi sui mercati predittivi da settembre 2024 a febbraio 2026. Fonte: Dune

Secondo i dati forniti da Dune, a gennaio 2026 il volume giornaliero degli scambi sul mercato delle previsioni variava da circa 277 milioni di dollari a circa 550 milioni di dollari.

Il mercato rimane dominato da Polymarket e Kalshi, con Polymarket che rappresenta oltre il 37% del volume totale degli scambi sul mercato delle previsioni nelle 24 ore e Kalshi che ne detiene oltre il 26%, secondo Dune.