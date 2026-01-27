Secondo un nuovo sondaggio pubblicato nell'ambito della serie OKX Insights, i giovani americani stanno acquisendo maggiore fiducia nelle criptovalute, mentre le generazioni più anziane rimangono saldamente legate alla finanza tradizionale.

Il sondaggio, condotto su 1.000 americani nel mese di gennaio, ha rilevato un netto divario generazionale in termini di fiducia, prospettive e aspettative nei confronti delle risorse digitali. Più i partecipanti erano giovani, più erano propensi a considerare le criptovalute come credibili oggi e fondamentali per la finanza di domani.

Alla domanda su quanto si fidassero delle piattaforme di criptovalute, il 40% della Generazione Z (di età compresa tra i 12 e i 29 anni) e il 41% dei Millennial (di età compresa tra i 29 e i 45 anni) hanno dato punteggi di fiducia elevati, valutando la loro fiducia con un punteggio pari o superiore a sette su una scala di 10 punti. Tra i Baby Boomer (di età compresa tra i 50 e i 70 anni), solo il 9% ha fatto lo stesso, rendendo le generazioni più giovani quasi cinque volte più fiduciose rispetto alle loro controparti più anziane.

D'altra parte, il 74% dei Boomer ha assegnato punteggi di fiducia elevati alle banche tradizionali. Gli intervistati più giovani erano notevolmente più scettici, con circa un partecipante su cinque della Generazione Z e dei Millennial che ha dichiarato di avere poca fiducia nelle banche.

Generazione Z e Millennial ripongono maggiore fiducia nelle crypto. Fonte: OKX

Gen Z e Millennial acquisiscono maggiore fiducia nelle crypto

Anche la fiducia dei partecipanti più giovani sta aumentando nel tempo. Rispetto a gennaio 2025, il 36% della Generazione Z e il 34% dei Millennial hanno dichiarato una maggiore fiducia nelle piattaforme di criptovalute. Tra i Boomer, il sentiment è rimasto sostanzialmente invariato, con quasi la metà che ha dichiarato di non aver cambiato opinione e solo il 6% che ha dichiarato una maggiore fiducia.

Guardando al 2026, i piani di trading riflettono lo stesso sentiment. Il 40% della Generazione Z e il 36% dei Millennial prevedono di aumentare la loro attività nel settore delle criptovalute quest'anno, rispetto all'11% dei Boomer, con una differenza di ottimismo quasi quadrupla.

“Il divario di fiducia riguarda fondamentalmente il modo in cui le diverse generazioni definiscono la fiducia”, ha affermato un portavoce di OKX, sottolineando che i Boomer tendono ad associare la fiducia finanziaria all'approvazione istituzionale e alla supervisione normativa, mentre la Generazione Z e i Millennial più giovani attribuiscono maggiore importanza alla verifica, alla trasparenza e al controllo diretto.

“La regolamentazione è più importante per i Boomer perché il loro modello di fiducia è fortemente legato alla supervisione e alla legittimità istituzionale”, ha affermato il portavoce. “Pertanto, regole più chiare e quadri normativi migliorati possono contribuire a ridurre le esitazioni, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori, gli standard di custodia e l'integrità del mercato”, ha aggiunto.

Trasferimento di ricchezza potrebbe accelerare adozione crypto

La stessa divisione generazionale menzionata nel sondaggio OKX può anche aiutare a spiegare perché alcuni dirigenti del settore considerano l'adozione a lungo termine delle criptovalute una questione di tempistica.

Parlando recentemente al Milk Road Show, Zac Prince, responsabile della divisione bancaria Galaxy One di Galaxy Digital, ha affermato che la prossima fase di crescita delle criptovalute potrebbe essere guidata da un trasferimento intergenerazionale di ricchezza. Man mano che le generazioni più anziane e più avverse alle criptovalute trasferiscono i propri beni, ha sostenuto, gli eredi più giovani saranno probabilmente inclini ad allocare il proprio capitale nelle criptovalute.

UBS stima che gli americani detengano un patrimonio totale pari a 163 trilioni di dollari, di cui oltre la metà, ovvero 83,3 trilioni, è controllata dai baby boomer. Prince ha suggerito che, una volta che questo capitale inizierà a trasferirsi alle generazioni più giovani, anche una modesta riallocazione verso le criptovalute potrebbe avere un impatto enorme sulla loro adozione.