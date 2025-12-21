Un nuovo documento di discussione della Federal Reserve rileva che il ruolo del dollaro statunitense nei mercati obbligazionari globali ha subito cicli di crescita e declino negli ultimi sessant'anni, senza una chiara tendenza a lungo termine verso una maggiore dominanza del dollaro o una sua de-dollarizzazione.

Utilizzando il database internazionale dei titoli di debito della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), gli autori identificano tre distinte “ondate di dollarizzazione” a partire dagli anni '60, dimostrando che i cambiamenti nell'uso della valuta hanno seguito modelli ciclici piuttosto che un cambiamento strutturale costante nel finanziamento globale.

“Non riscontriamo alcuna tendenza monotona alla dollarizzazione o alla de-dollarizzazione; al contrario, la quota del dollaro mostra un andamento ondulatorio”, afferma il documento.

L'ondata più recente è emersa dopo la crisi finanziaria globale del 2008, quando il dollaro ha riconquistato quote di mercato nell'emissione di obbligazioni internazionali, tornando ai livelli registrati prima dell'impennata dell'emissione di obbligazioni denominate in euro all'inizio degli anni 2000, secondo il rapporto.

Quota del debito internazionale emesso per valuta, 2000-2024. Fonte: Federal Reserve

Lo studio ha inoltre rilevato che, al 2024, gli emittenti dei mercati emergenti continueranno a fare affidamento prevalentemente sul debito denominato in dollari, che rappresenta circa l'80% delle loro obbligazioni internazionali in circolazione, mentre gli sforzi intrapresi dalla Cina nel 2010 per internazionalizzare la propria valuta, il renminbi, hanno prodotto solo modesti risultati.

“Sebbene l'importanza del dollaro poggi su basi vulnerabili, l'assenza di alternative valide ha lasciato incontrastata la supremazia del dollaro”, afferma il rapporto.

Stablecoin sostengono titoli del Tesoro statunitense

Il mercato globale delle stablecoin ha registrato una forte espansione nell'ultimo anno, passando da 205,5 miliardi di dollari nel dicembre 2024 a circa 309,6 miliardi di dollari, secondo i dati di DefiLlama.

La maggior parte di questa crescita si è concentrata sui token ancorati al dollaro statunitense, con USDt (USDT) di Tether e USDC (USDC) di Circle che insieme rappresentano circa l'85% dell'offerta totale di stablecoin, ovvero circa 264 miliardi di dollari del mercato al momento della stesura di questo articolo.

Capitalizzazione delle stablecoin. Fonte: DefiLlama

Con l'espansione delle stablecoin ancorate al dollaro, gli emittenti sono diventati importanti detentori di debito pubblico statunitense a breve termine.

Nel suo rapporto sulle riserve del secondo trimestre 2025, Tether ha dichiarato che la sua esposizione ai titoli del Tesoro statunitense ha superato i 127 miliardi di dollari, di cui 105,5 miliardi detenuti direttamente e 21,3 miliardi detenuti indirettamente. Secondo la società, tale livello di detenzione di titoli del Tesoro colloca Tether tra i maggiori detentori di debito pubblico statunitense.

L'ultimo rapporto sulla trasparenza di Circle, datato 15 dicembre, mostra che anche l'USDC è sostenuto in gran parte da titoli di debito del governo statunitense, tra cui 49,7 miliardi di dollari in pronti contro termine overnight e 18,5 miliardi di dollari in titoli del Tesoro a breve termine.

Composizione delle riserve di Circle. 15 dicembre 2025. Fonte: Circle

Un rapporto pubblicato a luglio dalla banca di asset digitali Sygnum afferma che il governo statunitense considera le stablecoin ancorate al dollaro come un mezzo per rafforzare il ruolo del dollaro come valuta di riserva globale e ne sostiene la crescita attraverso la legislazione.

Altri paesi hanno preso nota. Ad aprile, il ministro dell'Economia e delle Finanze italiano Giancarlo Giorgetti ha avvertito che le politiche statunitensi a sostegno delle stablecoin ancorate al dollaro rappresentano un rischio a lungo termine maggiore per il sistema finanziario europeo rispetto ai dazi commerciali, citando il loro potenziale di erodere il ruolo dell'euro nei pagamenti transfrontalieri.

A dicembre, un gruppo di 10 banche europee ha dichiarato di voler lanciare una stablecoin ancorata all'euro nella seconda metà del 2026.