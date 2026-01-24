Il crypto asset manager Grayscale è ricorso alla Securities and Exchange Commission statunitense per convertire il suo NEAR Protocol Trust in un fondo negoziato in borsa.

Martedì Grayscale ha presentato un prospetto preliminare per il Grayscale NEAR Trust, un titolo che offre azioni che rappresentano la proprietà frazionata dei token NEAR Protocol (NEAR).

La società intende convertire il Trust esistente in un ETF da quotare alla Borsa di New York Arca.

La misura segue il modello consolidato di Grayscale di lanciare prodotti come trust privati, trasferirli sui mercati OTC e infine convertirli in prodotti negoziati in borsa.

Nel 2025, Grayscale ha convertito in ETF il suo paniere di crypto asset Digital Large Cap Fund, il Chainlink (LINK) Trust e il XRP (XRP) Trust.

A inizio mese, Grayscale ha costituito nuovi trust statutari nel Delaware legati a potenziali prodotti collegati a Binance Coin (BNB) e Hyperliquid (HYPE).

“Le richieste di registrazione di ETP su crypto continuano ad arrivare sulla scrivania della SEC”, osserva martedì James Seyffart, specialista ETF di Bloomberg.

NAV di NEAR Trust in calo del 45%

cNEAR Trust è stato quotato a settembre con il simbolo GSNR sull'OTCQB, uno dei principali mercati secondari statunitensi gestito da OTC Markets Group Inc.

Nella sua forma attuale, vanta un patrimonio gestito pari a 900.000$. Il valore patrimoniale netto per azione è pari a 2,19$, in calo del 45% rispetto al momento in cui ha iniziato a essere negoziato, a causa del crollo dei mercati delle altcoin negli ultimi quattro mesi.

Il NAV per azione di NEAR Trust è crollato del 45% da settembre. Fonte: Grayscale

Token NEAR in calo del 92% in due anni

NEAR Protocol è una piattaforma AI-native ad alte prestazioni creata per la prossima generazione di applicazioni decentralizzate e agenti AI.

Il prezzo del token NEAR ha raggiunto il massimo storico di poco superiore ai 20$ a gennaio 2022, durante il boom dell'intelligenza artificiale.

Tuttavia, da allora ha subito un crollo del 92% e attualmente viene scambiato a 1,54$, dato che la altcoin season ha bypassato l'attuale ciclo di mercato e l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale è svanito.