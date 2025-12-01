Secondo Nate Geraci, cofondatore di ETF Institute, questa settimana la società di crypto asset management Grayscale lancerà il primo exchange-traded fund Chainlink spot degli Stati Uniti.

“Il lancio è previsto per questa settimana... Il primo ETF spot su Chainlink. Grayscale sarà in grado di aggiornare/convertire il trust privato Chainlink in ETF”, ha osservato Geraci domenica su X.

La notizia arriva mentre un altro ETF su LINK della società concorrente Bitwise è in attesa di essere lanciato.

La previsione di Geraci è in linea con le stime di Bloomberg Intelligence, che indicavano il 2 dicembre come data di lancio del prodotto di Grayscale, secondo quanto riferito dall’analista senior di ETF di Bloomberg, Eric Balchunas.

La scorsa settimana, Balchunas aveva previsto un “flusso costante” di oltre 100 nuovi ETF da lanciare nei prossimi sei mesi, condividendo uno screenshot con la data prevista per il debutto dell’ETF LINK di Grayscale.

“Nei prossimi sei giorni verranno lanciati cinque ETF crypto spot. Oltre a questi non abbiamo date precise, ma ci aspettiamo un flusso continuo di nuovi prodotti (probabilmente più di 100 nei prossimi sei mesi)”, ha scritto Balchunas su X il 24 novembre.

Come diversi altri ETF della società, il Grayscale Chainlink Trust sarà convertito in ETF a partire dall’attuale trust LINK, cinque anni dopo la sua creazione alla fine del 2020.

Il prodotto genererà rendimenti replicando il prezzo spot di LINK, oltre ai ritorni derivanti dallo staking del token.

Grayscale si è mostrata costantemente rialzista sull’ecosistema Chainlink, definendolo in un recente report di ricerca un “tessuto connettivo fondamentale” tra il mondo crypto e la finanza tradizionale.

Il cambio ai vertici della SEC avvenuto quest’anno ha spalancato le porte agli ETF crypto negli Stati Uniti, con prodotti legati a Solana (SOL), XRP (XRP) e Dogecoin (DOGE) che hanno tutti ottenuto il via libera.

Lo scorso mese, Grayscale ha inoltre lanciato un ETF spot su XRP e DOGE.