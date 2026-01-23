La Hong Kong Securities & Futures Professionals Association (HKSFPA) ha avvertito che l'introduzione dei nuovi regimi di licenza per le criptovalute in città potrebbe, involontariamente, costringere i gestori crypto conformi a cessare le proprie attività qualora i regolatori procedessero senza prevedere adeguati meccanismi transitori.

L’allarme riguarda quello che il gruppo ha definito un possibile “hard start”, uno scenario in cui le società già operative sarebbero obbligate a ottenere una licenza completa entro la data di entrata in vigore delle nuove norme, oppure a interrompere le attività regolamentate mentre le domande di autorizzazione sono ancora in fase di valutazione.

La Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong e il Financial Services and the Treasury Bureau stanno attualmente conducendo consultazioni su nuovi regimi di licenza che coprono le attività di dealing, consulenza e gestione di asset virtuali, ampliando così la supervisione normativa oltre l’attuale quadro applicabile alle piattaforme di trading crypto della città.

Pur sostenendo l’orientamento generale verso una supervisione più rigorosa, il gruppo ha avvertito che l’attuazione delle nuove regole in assenza di disposizioni transitorie potrebbe generare colli di bottiglia operativi, interrompere le attività di gestione dei fondi e compromettere la continuità operativa delle società già presenti sul mercato.

Risposta del gruppo industriale di Hong Kong alla consultazione delle autorità di regolamentazione. Fonte: HKSFPA

Il gruppo industriale raccomanda un periodo di valutazione compreso tra sei e dodici mesi

In una consultazione presentata alle autorità di regolamentazione, il gruppo di settore ha sollecitato l’introduzione di un periodo di tolleranza o di grazia per i professionisti già operativi che presentino domanda di licenza prima della data di entrata in vigore del nuovo quadro normativo.

Il gruppo ha affermato che l’assenza di disposizioni transitorie comporta il rischio che gestori legittimi possano essere costretti a sospendere le proprie attività in attesa dell’approvazione, soprattutto alla luce della complessità del processo di richiesta e della possibilità di accumuli di arretrati.

“Le imprese legittime potrebbero essere costrette a sospendere le proprie attività mentre attendono l’approvazione”, ha scritto l’HKSFPA. “Esortiamo con forza il governo a introdurre un periodo di tolleranza compreso tra i sei e i dodici mesi per i professionisti già operativi che presentino domanda prima della data di avvio del regime.”

I nuovi regimi sugli asset virtuali si trovano ancora in fase di consultazione e non hanno ancora una data di entrata in vigore definitiva.

L'ente industriale avverte che scadenze rigide potrebbero ostacolare l'adozione

Oltre alla questione dell'avvio difficile, la consultazione ha affrontato anche modifiche più ampie al perimetro normativo delle criptovalute, includendo nuovi requisiti per i servizi di consulenza e gestione.

Nella propria consultazione, l’associazione ha dichiarato di sostenere gli sforzi di Hong Kong volti a integrare gli asset digitali nel sistema finanziario.

Allo stesso tempo, ha avvertito che l’assenza di disposizioni transitorie e l’adozione di tempistiche di attuazione rigide potrebbero scoraggiare la partecipazione delle imprese conformi e ostacolare l’adozione da parte degli investitori istituzionali.

Lunedì, lo stesso gruppo di settore ha inoltre sostenuto l’orientamento di Hong Kong verso l’implementazione del Crypto Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE, avvertendo però che requisiti non adeguatamente calibrati potrebbero esporre le aziende a responsabilità legali e rischi operativi.

Nel loro insieme, le osservazioni presentate mettono in luce un tema ricorrente nel feedback del settore: il sostegno, in linea di principio, a una supervisione più rigorosa, accompagnato dalla richiesta di flessibilità nell’attuazione per evitare interruzioni operative.



