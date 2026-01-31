Christopher Hui, segretario per i Servizi Finanziari e il Tesoro di Hong Kong, ha dichiarato che i regolatori finanziari locali prevedono di presentare una bozza di quadro normativo sugli asset digitali nel corso del 2026.

In dichiarazioni preparate per un briefing politico di venerdì della Commissione Finanze del Consiglio Legislativo di Hong Kong, Hui ha affermato che il Financial Services and the Treasury Bureau e la Securities and Futures Commission intendono presentare una bozza di ordinanza relativa alla regolamentazione dei fornitori di servizi di consulenza in ambito crypto. Ha aggiunto che le due autorità stanno consultando il pubblico dopo la diffusione, a dicembre, di un documento di consultazione sugli asset digitali.

Hui ha inoltre spiegato che la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ha avviato l’esame delle domande di licenza per gli emittenti di stablecoin e si occuperà anche degli obblighi di rendicontazione fiscale relativi agli asset digitali.

“Quest’anno presenteremo al Consiglio Legislativo proposte normative per attuare le revisioni al quadro OCSE per la segnalazione dei crypto-asset e agli standard comuni di rendicontazione, con l’obiettivo di avviare, a partire dal 2028, lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle transazioni in criptovalute con altre giurisdizioni, in linea con gli sforzi internazionali contro l’evasione fiscale transfrontaliera”, ha dichiarato Hui, secondo una traduzione ufficiale.

La Stablecoin Ordinance, approvata dal Consiglio Legislativo, è entrata in vigore ad agosto e impone agli emittenti di stablecoin l’obbligo di ottenere una licenza dalla HKMA. Alla data di venerdì, l’autorità monetaria non aveva ancora registrato alcun emittente di stablecoin autorizzato nel proprio registro pubblico, né per entità che emettono stablecoin a Hong Kong né per quelle ancorate al dollaro di Hong Kong.

Secondo i dati della Securities and Futures Commission, venerdì scorso erano 11 le piattaforme crypto autorizzate a fornire servizi ai residenti di Hong Kong. Alcuni funzionari pubblici, tra cui il segretario alle Finanze Paul Chan, hanno spinto affinché Hong Kong diventasse un centro di innovazione finanziaria con adeguate misure di regolamentazione.

Gli Stati Uniti stanno lavorando a una legge completa sulle crypto

Le dichiarazioni di Hui sul tentativo di Hong Kong di approvare una legislazione completa sulle criptovalute sono arrivate nella stessa settimana in cui i legislatori statunitensi della Commissione Agricoltura del Senato degli Stati Uniti hanno fatto avanzare un disegno di legge sulla struttura del mercato degli asset digitali.

La normativa dovrebbe chiarire i ruoli che i regolatori finanziari del Paese, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission, avranno nella supervisione delle criptovalute.