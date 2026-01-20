La Hong Kong Securities & Futures Professionals Association (HKSFPA) ha sollecitato il governo della città ad allentare alcuni aspetti dell’attuazione prevista degli standard di reporting crypto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

L’associazione di categoria ha avvertito che il Crypto Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE e le modifiche correlate al Common Reporting Standard (CRS) potrebbero esporre le istituzioni locali a rischi operativi e di responsabilità.

Il CARF è un nuovo standard per lo scambio automatico transfrontaliero di informazioni fiscali relative agli asset crypto, mentre il CRS rappresenta l’attuale regime OCSE di scambio automatico di informazioni per i conti finanziari tradizionali.

Secondo l’OCSE, Hong Kong è uno dei 76 mercati che si sono impegnati ad attuare il CARF ed è tra le 27 giurisdizioni che effettueranno i primi scambi di dati entro il 2028.

La lobby di Hong Kong sostiene in linea di principio il CARF, ma chiede sanzioni più lievi

L’HKSFPA ha dichiarato di sostenere in linea generale l’impostazione delle proposte, inclusi la registrazione obbligatoria dei fornitori di servizi crypto e l’ampliamento degli obblighi di segnalazione delle transazioni.

Tuttavia, l’associazione ha chiesto requisiti più leggeri per gli operatori senza attività di reporting, tutele più forti per i dati personali e la possibilità di trasferire la conservazione dei registri a terze parti regolamentate nel caso in cui le società cessino l’attività.

Il gruppo ha inoltre avvertito che sanzioni per conto prive di un tetto massimo e la responsabilità personale dei dirigenti potrebbero aumentare i rischi di conformità, sollecitando l’introduzione di limiti chiari alle sanzioni e di salvaguardie per le aziende che agiscono in buona fede.

Risposta della Hong Kong Securities & Futures Professionals Association al CARF. Fonte: HKSFPA

Correlato: La Colombia fa passi avanti sulle norme fiscali crypto mentre prendono forma gli standard globali di rendicontazione

La spinta di Hong Kong come hub crypto affronta le pressioni di conformità CARF e CRS

A livello locale, il dibattito si inserisce nel contesto della spinta di Hong Kong a posizionarsi come hub crypto regolamentato.

Il regime di licenze della città impone agli exchange centralizzati che servono gli investitori di Hong Kong di rispettare gli standard di Know Your Customer (KYC), custodia, prevenzione degli abusi di mercato e antiriciclaggio (AML).

All’inizio del 2026, 11 piattaforme di trading crypto, tra cui HashKey Global, OSL e Bullish, risultano autorizzate dalla Securities and Futures Commission (SFC) a operare nella città.

Nel frattempo, il CARF sta rimodellando la rendicontazione fiscale globale nel settore crypto. Le giurisdizioni che si sono mosse per prime hanno iniziato a raccogliere dati dagli exchange crypto, tra cui residenza fiscale standardizzata, saldi e transazioni.

In base ai dati raccolti nel 2026, 48 giurisdizioni — tra cui il Regno Unito e i Paesi membri dell’Unione Europea — prevedono di avviare i primi scambi transfrontalieri di reporting crypto nel 2027.