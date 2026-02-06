Hong Kong rilascerà prime licenze per emissione di stablecoin a marzo

Secondo un rapporto di Reuters, l'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA), l'organismo di regolamentazione finanziaria di Hong Kong, si appresta a concedere le prime licenze agli emittenti di stablecoin nel mese di marzo.

Durante una riunione del Consiglio legislativo lunedì, il direttore generale dell'HKMA Eddie Yue avrebbe affermato che la revisione delle domande di licenza per le stablecoin da parte dell'autorità di regolamentazione era quasi completata. Yue ha aggiunto che le approvazioni iniziali saranno limitate e che nel primo lotto dovrebbe essere rilasciato solo un “numero molto ridotto” di licenze.

In una successiva conferenza stampa, l'autorità di regolamentazione ha dichiarato che le valutazioni si sono concentrate sui casi d'uso, sulla gestione dei rischi, sui controlli antiriciclaggio (AML) e sulla qualità delle attività di garanzia. Gli emittenti autorizzati dovranno inoltre rispettare le norme di Hong Kong in materia di attività transfrontaliere.

Cointelegraph ha contattato l'HKMA per ulteriori informazioni, ma non ha ricevuto alcuna risposta prima della pubblicazione.

Hong Kong goes from framework to first approvals

L'ordinanza sulle stablecoin, entrata in vigore lo scorso agosto, impone agli emittenti di stablecoin di ottenere una licenza dall'HKMA.

Il 21 gennaio, il segretario alle Finanze di Hong Kong Paul Chan ha indicato che le licenze per le stablecoin dovrebbero essere rilasciate nel primo trimestre del 2026, in linea con l'approccio “stessa attività, stesso rischio, stessa regolamentazione” adottato dalla regione amministrativa speciale nei confronti delle cripto-attività.

Yue aveva precedentemente affermato che molti richiedenti non erano operativamente pronti e non disponevano di piani di attuazione credibili, aggiungendo che alcuni non avevano le competenze tecniche necessarie per diventare emittenti di stablecoin.

Potenziali candidati e aspettative di mercato

L'HKMA ha dichiarato in ottobre di aver ricevuto richieste da 36 istituzioni nella prima fase di concessione delle licenze per le stablecoin.

Ad agosto, la filiale di Hong Kong di Standard Chartered e Animoca Brands hanno annunciato di aver costituito Anchorpoint Financial Limited a Hong Kong per richiedere una licenza locale di emittente di stablecoin.

L'8 settembre, HSBC e la banca più grande al mondo per totale attivo, la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), hanno anch'esse manifestato l'intenzione di richiedere una licenza per stablecoin a Hong Kong.

L'HKMA non ha confermato alcun richiedente e in precedenza aveva avvertito che le prime decisioni in materia di licenze non dovevano essere interpretate come un'approvazione di specifici modelli di business.

Nel luglio 2025, l'HKMA ha lanciato un registro pubblico in modo che gli utenti possano verificare quali entità sono autorizzate a emettere stablecoin nella regione. Lunedì scorso, il database era ancora vuoto.



