Hut 8 chiude 2025 in bellezza nonostante un anno difficile per i miner

La società di mining di Bitcoin (BTC) Hut 8 ha ampliato la propria linea di credito con Coinbase portandola a 200 milioni di dollari, sfruttando lo slancio del 2025 e la forte performance azionaria, distinguendosi così dagli altri operatori del settore del mining in difficoltà.

Hut 8 utilizzerà i fondi per “scopi aziendali generali”, secondo una documentazione modificata presentata alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

L'espansione del credito fa seguito all'accordo da 7 miliardi di dollari siglato da Hut 8 con la piattaforma cloud AI Fluidstack a dicembre per fornire 245 megawatt (MW) di energia a un data center AI per un periodo di 15 anni.

L'accordo è tra i più importanti nel suo genere tra un'azienda specializzata in crypto e un fornitore di infrastrutture AI.

Le azioni di Hut 8 hanno guadagnato oltre il 134% nell'ultimo anno e, al momento della stesura, sono scambiate a circa 51,27$, secondo quanto riportato da Yahoo Finance.

L'azienda ha attraversato un anno importante, caratterizzato dalla diversificazione nell'intelligenza artificiale, nell'elaborazione ad alte prestazioni e dall'espansione delle sue operazioni di mining di Bitcoin attraverso la partecipazione di maggioranza in American Bitcoin, società di mining e tesoreria crypto, nonostante il settore in generale abbia dovuto affrontare difficoltà operative ed economiche.

Andamento del titolo Hut 8 su base annua. Fonte: Yahoo Finance

Società di mining in difficoltà, ma Hut 8 e American Bitcoin continuano ad accumulare BTC

Nel 2025 i miner di Bitcoin hanno vissuto uno dei periodi più difficili in termini di margini di profitto della storia a causa della riduzione del sussidio per blocco dopo l'halving di aprile 2024, che lo ha ridotto da 6,25 BTC per blocco a 3,125 BTC, dell'aumento dei costi energetici e delle pressioni macroeconomiche.

I miner hanno inoltre risentito delle tariffe imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che hanno influito sui prezzi dell'hardware e creato timori di carenze di attrezzature a causa dei problemi della supply chain derivanti dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina.

La Cina è tra i maggiori produttori di circuiti integrati specifici per applicazioni (ASIC), le macchine utilizzate per il mining di Bitcoin e altre criptovalute proof-of-work (PoW).

Società di tesoreria Bitcoin classificate in base a BTC detenuti. Fonte: BitcoinTreasuries

Stando a BitcoinTreasuries.Net, Hut 8 si colloca al nono posto nella classifica delle prime 100 società di tesoreria Bitcoin, con 13.696 BTC nella sua tesoreria aziendale, per un valore di oltre 1,2 miliardi di dollari al momento della stesura.

American Bitcoin si colloca al ventesimo posto e possiede 5.098 BTC, per un valore di circa 458 milioni di dollari, sempre in base a BitcoinTreasuries.