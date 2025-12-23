L’exchange decentralizzato di perpetual Hyperliquid ha risposto alle preoccupazioni della community in merito a un wallet che si riteneva collegato al team interno e coinvolto nella vendita di ingenti quantità di HYPE (HYPE).

Il cofondatore Iliensinc ha dichiarato lunedì sul canale Discord di Hyperliquid che il wallet segnalato dalla community per lo short su HYPE appartiene a un ex dipendente licenziato nel primo trimestre del 2024.

“Questa persona non è più associata a Hyperliquid Labs e le sue azioni non riflettono gli standard o i valori del nostro team”, ha scritto Iliensinc, riferendosi all’indirizzo 0x7ae4…1028.

La precisazione è arrivata a distanza di alcune settimane da quando un membro della community, cobe.hype, aveva affermato che l’indirizzo apparteneva a “uno dei wallet del team di Hyperliquid”, che avrebbe venduto circa 4.000 token HYPE (circa 134.000 $) in un solo giorno nel mese di novembre.

I dipendenti e i collaboratori esterni sono tenuti al rispetto di “rigorosi standard etici”

Nel post su Discord, Iliensinc ha affermato che Hyperliquid Labs mantiene una rigorosa policy per il trading, volta a garantire che il proprio team operi con un “livello di responsabilità che definisce uno standard di riferimento per il settore”.

“Tutte le persone associate a Hyperliquid Labs, inclusi dipendenti e collaboratori, sono tenute a rispettare rigorosi standard etici relativi al token HYPE”, ha scritto il cofondatore.

Source: Discord

Hyperliquid vieta espressamente ai dipendenti e ai collaboratori di effettuare operazioni di trading su derivati che coinvolgono HYPE, incluse operazioni di short o long sul token, ha scritto Iliensinc.

Il cofondatore ha aggiunto che il trading basato su “informazioni rilevanti non di dominio pubblico” è “fondamentalmente vietato” e che la restrizione si estende alla condivisione di tali informazioni con terzi.

HYPE definita “la migliore storia” di questo ciclo da Arthur Hayes, nonostante un calo del 24% quest'anno

Fondata alla fine del 2022, Hyperliquid è cresciuta fino a conquistare una quota dominante del mercato DEX dei perpetual.

Secondo CoinGecko, nel secondo trimestre del 2025 la piattaforma ha gestito un volume di scambi pari ad almeno 653 miliardi di dollari, pari a circa il 73% del mercato DEX dei perpetual.

Rapporto settoriale di CoinGecko relativo al secondo trimestre del 2025. Fonte: CoinGecko

Arthur Hayes, cofondatore di BitMEX e tra i principali promotori dei contratti perpetui nel settore crypto, ha recentemente descritto Hyperliquid come la “migliore storia” di questo ciclo finora. Ha osservato che HYPE è stato lanciato a “due o tre dollari” nel novembre 2024, prima di “schizzare fino a 60 $”.

Nel 2025, HYPE ha mostrato una volatilità significativa, toccando un massimo storico vicino ai 60 $ a metà settembre, seguito da successive ondate di vendite. Al momento della pubblicazione, HYPE veniva scambiato a 25,40 $, in calo di circa il 24% su base annua ma in rialzo di circa il 290% dal lancio, secondo CoinGecko.