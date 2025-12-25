Il capo della missione del Fondo Monetario Internazionale per El Salvador ha rilasciato una dichiarazione confermando che le autorità governative stanno procedendo con le trattative per la vendita del wallet Bitcoin statale Chivo.

In una dichiarazione diffusa lunedì, il FMI ha affermato che il governo di El Salvador continua a discutere il suo progetto Bitcoin (BTC) con i funzionari del Fondo e che “le negoziazioni per la vendita del wallet governativo Chivo sono in fase avanzata”. Un portavoce ha inoltre precisato che sono in corso discussioni separate riguardanti gli acquisti di Bitcoin.

La dichiarazione è arrivata dopo un accordo siglato a maggio con El Salvador, in base al quale il FMI avrebbe versato 120 milioni di dollari come parte di un accordo di prestito del 2024 da 1,4 miliardi di dollari. In base all’intesa, il governo si sarebbe impegnato a interrompere gli acquisti di Bitcoin.

Non è chiaro se El Salvador stia rispettando i termini dell’accordo. Sebbene il FMI abbia riferito a luglio che il governo del Paese non aveva acquistato alcun BTC dal dicembre 2024, il Bitcoin Office di El Salvador continua ad annunciare acquisti di criptovalute, inclusi 1.090 Bitcoin per un valore di circa 100 milioni di dollari a novembre.

Secondo i termini dell’accordo tra FMI ed El Salvador resi pubblici, il governo avrebbe limitato il coinvolgimento del settore pubblico nelle attività economiche legate a Bitcoin, l’accettazione di BTC da parte del settore privato sarebbe stata volontaria e sarebbe stato progressivamente ridotto il coinvolgimento nel wallet Chivo. Cointelegraph ha contattato il FMI per un commento e un portavoce ha dichiarato che le trattative per la vendita di Chivo sono ancora in corso e che non è possibile fornire dettagli sulla transazione.

El Salvador ha riconosciuto Bitcoin come moneta a corso legale nel 2021 e ha iniziato ad accumulare la criptovaluta nell’ambito di una strategia fortemente promossa dal presidente Nayib Bukele. Secondo i dati forniti dal Bitcoin Office del Paese, lunedì il governo deteneva 7.509 Bitcoin, per un valore di circa 659 milioni di dollari al momento della pubblicazione.

“Non si ferma”, afferma Bukele sugli acquisti di Bitcoin

Nonostante l'accordo raggiunto tra il FMI e El Salvador, Bukele ha dichiarato a marzo che il governo avrebbe continuato la sua strategia di investimento in Bitcoin, acquistando almeno un BTC al giorno. Non è chiaro come la dichiarazione del presidente possa influire sull'accordo con il FMI.