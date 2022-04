Secondo il report "Global Financial Stability" del Fondo monetario internazionale, la guerra in Ucraina e la pandemia di COVID hanno notevolmente peggiorato le condizioni finanziarie globali. I rapidi cambiamenti nella fintech, uniti agli usi e abusi delle criptovalute, rendono lo stato dell'economia mondiale molto più complesso.

Secondo il report, il coronavirus e la guerra hanno accelerato lo sviluppo delle criptovalute nei mercati emergenti, a causa dell'aumento dell'interesse speculativo durante la pandemia e successivamente del tentativo da parte di alcune nazioni di evadere le sanzioni internazionali. Tuttavia, dato il livello di conformità raggiunto dal settore crypto, l'uso di asset digitali per eludere le sanzioni risulta poco pratico. Adoperare mixer, exchange decentralizzati e privacy coin può consentire qualche elusione, ma soltanto con volumi limitati.

Un rischio correlato è l'uso da parte dei Paesi sanzionati dell'eccesso di energia — forse accumulata proprio a causa delle sanzioni — per estrarre criptovalute Proof-of-Work, sebbene anche i flussi finanziari derivanti da tale attività sarebbero relativamente contenuti. I paesi preoccupati per le sanzioni potrebbero invece trovare le criptovalute più attraente come valuta di riserva, grazie alla maggiore difficoltà nell'immobilizzare le criptovalute.

Tutti questi problemi indicano la necessità di un approccio normativo coordinato per le crypto, al fine di mantenere un controllo efficace dei flussi di capitale. Anche il miglioramento delle tecnologie di pagamento non-blockchain aiuterebbe a mantenere tale controllo.

Infine, il report sostiene che la regolamentazione non riesce a stare al passo con i rapidi sviluppi del mondo fintech. La finanza decentralizzata, o DeFi, sta diventando sempre più interconnessa con la finanza tradizionale, grazie alla sua rapida adozione da parte delle grandi istituzioni. La mancanza di autorità della DeFi la rende un rischio per la stabilità finanziaria e crea un ambiente di incertezza giuridica: presenta grandi rischi di mercato, liquidità e sicurezza, ma al tempo stesso offre vantaggi come maggiore efficienza e inclusione finanziaria.

L'FMI ​​ha raccomandato alle autorità di regolamentazione di concentrarsi sugli elementi dell'ecosistema crypto che circondano la DeFi, come emittenti di stablecoin ed exchange centralizzati. Ha inoltre incoraggiato la creazione di organismi di autoregolamentazione all'interno del settore.