ING Germania amplia offerta di ETP ed ETN su crypto con Bitwise e VanEck

ING Germania, la divisione retail banking della multinazionale olandese ING Group, sta ampliando l'accesso agli investimenti in criptovalute attraverso nuove partnership con i gestori patrimoniali statunitensi Bitwise e VanEck.

La banca tedesca sta lanciando prodotti negoziati in borsa (ETP) su criptovalute di Bitwise e titoli negoziati in borsa (ETN) su criptovalute di VanEck, come annunciato separatamente dalle società lunedì.

Le nuove offerte si aggiungono ai veicoli di investimento quotati da ING di 21Shares, WisdomTree e iShares di BlackRock.

Il lancio avviene in un momento difficile per il mercato delle criptovalute, con il Bitcoin (BTC) che registra un calo del 10% da inizio anno, riflettendo l'adozione da parte della finanza tradizionale nonostante le turbolenze del mercato.

Nuove offerte riguardano Bitcoin, Ether, Solana, XRP e non solo

A partire da febbraio, i clienti di ING Germania potranno negoziare ETP crittografici Bitwise con ordini di almeno 1.000 euro (1.180 dollari) senza commissioni di esecuzione, mentre gli ordini di importo inferiore saranno soggetti a una commissione di 4,60 dollari, secondo quanto riferito da Bitwise.

“I prodotti possono essere utilizzati anche per piani di risparmio senza commissioni di esecuzione”, ha osservato la società, aggiungendo che la partnership sottolinea l'impegno a lungo termine di entrambe le società nei confronti delle risorse digitali.

Sebbene la promozione copra l'intera gamma di prodotti Bitwise sulla piattaforma Xetra del Gruppo Deutsche Börse, l'offerta si concentra su tre prodotti chiave: Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1), Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20) e Bitwise Physical Ethereum ETP (ZETH).

Gli ETN crittografici di VanEck quotati su ING includono 10 titoli legati a Bitcoin, Ether (ETH), Algorand (ALGO), Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Polkadot (DOT), Polygon (POL) e Solana (SOL), oltre a due ETN basket.

Gli ETP sono un'ampia categoria di titoli che replicano le attività sottostanti, mentre gli ETN sono un tipo specifico di ETP strutturato come titoli di debito non garantiti. Analogamente agli exchange-traded fund (ETF), gli ETP detengono attività, mentre gli ETN no, offrendo invece un rendimento legato a un indice.

Gli ETP globali sulle criptovalute hanno avuto un inizio difficile nel 2026, perdendo 3,43 miliardi di dollari nelle ultime due settimane e registrando 1 miliardo di dollari di deflussi da inizio anno, secondo CoinShares. Dopo la recente ondata di vendite, gli ETF su Bitcoin hanno registrato un rimbalzo lunedì, attirando 562 milioni di dollari di afflussi, secondo quanto riportato da SoSoValue.