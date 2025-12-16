Giovedì scorso, la società di servizi finanziari J.P. Morgan ha annunciato di aver strutturato un’emissione on-chain da 50 milioni di dollari di commercial paper statunitensi per Galaxy Digital Holdings sulla blockchain Solana, una delle prime operazioni di debito eseguite su una rete pubblica negli Stati Uniti.

L’offerta, un’obbligazione societaria a breve termine tokenizzata, è stata convertita in token da J.P. Morgan. Secondo la società, l’istituto ha creato il token blockchain corrispondente all’obbligazione e gestito il regolamento dell’emissione primaria.

Secondo il comunicato stampa, i titoli tokenizzati sono stati venduti all’asset manager Franklin Templeton e al crypto exchange Coinbase, mentre emissione e rimborso saranno regolati nella stablecoin ancorata al dollaro USDC (USDC) di Circle.

“Stiamo mettendo in pratica il modello in cui crediamo da tempo: un’infrastruttura aperta e programmabile che supporta prodotti finanziari di livello istituzionale”, ha dichiarato Jason Urban, responsabile globale del trading di Galaxy.

Il mercato delle obbligazioni commerciali tokenizzate è ancora agli albori, ma continua a crescere. Fonte: RWA.XYZ

La tokenizzazione delle obbligazioni commerciali, sovrane e municipali può ridurre costi e tempi di regolamento eliminando gli intermediari finanziari dai processi di emissione e compensazione. Gli analisti prevedono che il settore possa raggiungere una capitalizzazione di mercato di 300 miliardi di dollari entro il 2030.

La Cina continentale e Hong Kong tokenizzano le obbligazioni

La Monetary Authority di Hong Kong (HKMA) ha dato priorità alla tokenizzazione degli asset finanziari, annunciando un piano quinquennale per portare obbligazioni e asset fisici on-chain entro il 2030.

Secondo l'HKMA, portare i real-world asset on-chain rende più efficiente il regolamento transfrontaliero e posiziona Hong Kong per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel sistema finanziario.

La capitalizzazione di mercato totale dei real-world asset tokenizzati (RWA) supera i 18,4 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo. Fonte RWA.XYZ

A novembre, Hua Xia Bank, una società di servizi finanziari quotata in borsa con legami con il governo centrale cinese, ha emesso 4,5 miliardi di yuan in obbligazioni tokenizzate, equivalenti a circa 600 milioni di dollari.

La tranche di obbligazioni è stata emessa da Hua Xia Financial Leasing, con un rendimento dell'1,84% ed è regolata esclusivamente in yuan digitale.

Lo yuan digitale, noto anche come renminbi digitale, è una central bank digital currency (CBDC) emessa dal governo cinese, il cui sviluppo è iniziato nel 2014.