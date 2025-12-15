L'offerta da oltre 1 miliardo di dollari dell'emittente di stablecoin Tether per acquisire la squadra di calcio italiana Juventus Football Club è stata respinta dal suo proprietario, Exor.

Exor, la holding della famiglia Agnelli che possiede la Juventus da oltre 100 anni, ha dichiarato sabato che il suo consiglio di amministrazione “ha respinto all'unanimità la proposta non richiesta presentata da Tether” per acquisire tutte le azioni della Juventus, società quotata in borsa.

“Exor ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha intenzione di vendere alcuna delle sue azioni della Juventus a terzi, inclusa, ma non limitata a, Tether con sede in El Salvador", ha affermato.

Venerdì, Tether ha dichiarato di aver presentato a Exor una proposta vincolante interamente in contanti per la sua quota di controllo del 65,4% nel club e che avrebbe fatto “un'offerta pubblica per le azioni rimanenti allo stesso prezzo” se questa avesse accettato.

Reuters ha riferito che Tether ha offerto 2,66 euro (3,12 $) per azione, il che valuterebbe la Juventus poco più di 1 miliardo di euro (1,17 miliardi di $). La capitalizzazione di mercato della Juventus è di 944,49 milioni di euro (1,1 miliardi di $) dopo la chiusura delle contrattazioni venerdì a 2,19 euro (2,57 $).

Tether non ha risposto alla richiesta di commento.

“I valori non sono in vendita”, afferma il CEO di Exor

In un video pubblicato sabato sul sito web del club, il CEO di Exor John Elkann ha affermato che la Juventus “fa parte della mia famiglia da 102 anni”.

“La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita”, ha aggiunto.

John Elkann, CEO di Exor, indossando una felpa con cappuccio della squadra, respinge la proposta di Tether in una dichiarazione video. Fonte: Juventus

Nella sua dichiarazione, Exor ha affermato che la società e la famiglia Agnelli “rimangono pienamente impegnate nei confronti del Club, sostenendo il suo nuovo team dirigenziale nell'attuazione di una strategia chiara volta a ottenere risultati eccellenti sia sul campo che fuori”.

Tether ha dichiarato nella sua proposta di essere disposta a investire 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari) per sostenere lo sviluppo della Juventus se la transazione fosse stata completata.

“Per me, la Juventus è sempre stata parte della mia vita. Sono cresciuto con questa squadra”, ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. “Tether gode di una solida salute finanziaria e intende sostenere la Juventus con un capitale stabile e un orizzonte a lungo termine”.

Tether emette la stablecoin omonima, Tether (USDT), e ha iniziato ad espandere la propria attività oltre le criptovalute, acquistando prima una partecipazione nella Juventus a febbraio e poi aumentandola oltre il 10% ad aprile.

Tether ha rafforzato la propria influenza sul club dopo che, il mese scorso, gli azionisti della Juventus hanno approvato la nomina di Francesco Garino nel consiglio di amministrazione. La società aveva inoltre proposto senza successo il proprio vice responsabile degli investimenti, Zachary Lyons.