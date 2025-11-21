Secondo quanto riportato, la piattaforma di prediction market Kalshi ha raccolto un ulteriore miliardo di dollari da almeno due società di venture capital, portando la sua valutazione a 11 miliardi di dollari.

L’ultimo round di finanziamento è stato guidato da Sequoia Capital e CapitalG, secondo un report di TechCrunch pubblicato giovedì che citava una fonte vicina alla vicenda.

Andreessen Horowitz (a16z), Paradigm, Anthos Capital e Neo figurano tra gli investitori di Kalshi che non hanno partecipato all’ultimo round da 1 miliardo di dollari.

L’operazione arriva circa un mese dopo la raccolta da 300 milioni di dollari avvenuta ad ottobre, utilizzata da Kalshi per espandersi in 140 paesi. A quel round avevano partecipato anche Sequoia, a16z e Paradigm.

Questa nuova valutazione colloca Kalshi su livelli simili alla piattaforma rivale Polymarket, che secondo indiscrezioni sta cercando di avviare un nuovo round con una valutazione compresa tra 12 e 15 miliardi di dollari.

I prediction market consentono agli utenti di acquistare e vendere quote “sì” o “no” per scommettere sugli esiti di eventi reali, dalle elezioni allo sport fino ai risultati economici di un'azienda o all'esito di eventi culturali.

Kalshi e Polymarket continuano a guidare il gruppo

Kalshi e Polymarket sono le due più grandi piattaforme di prediction market, con un volume di scambi complessivo di oltre 17,4 miliardi di dollari da settembre, secondo i dati di DefiLlama.

Variazione mensile del volume degli scambi di Kalshi dal luglio 2021. Fonte: DefiLlama

Kalshi è in vantaggio, con il 61,4% del volume degli scambi in quel periodo di tempo.

Polymarket era stato escluso dal servizio ai residenti negli Stati Uniti dal 2022 a causa di questioni normative, ma è tornato all’inizio di questo mese in una “modalità beta”. L’obiettivo è quello di tornare pienamente operativo entro la fine del mese.

Kalshi e Polymarket hanno recentemente assistito a importanti integrazioni

Polymarket ha ottenuto anche un numero significativo di integrazioni — o integrazioni pianificate — negli ultimi mesi, tra cui MetaMask, Google Finance e Yahoo Finance.

Negli ultimi mesi Google Finance ha integrato anche Kalshi, insieme a Robinhood, xAI di Elon Musk, Grok e Pyth Network.