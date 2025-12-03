Secondo quanto riferito, la piattaforma di pronostici Kalshi ha iniziato a consentire agli utenti di acquistare e vendere versioni tokenizzate dei suoi contratti relativi a eventi sulla blockchain Solana.

In base a un report pubblicato lunedì dalla CNBC, Kalshi avrebbe intrapreso un percorso volto ad attirare gli utenti crypto offrendo contratti tokenizzati, ora disponibili su Solana. Tale iniziativa prevede la tokenizzazione delle scommesse sulla piattaforma di pronostici, che include elezioni statunitensi, eventi sportivi e altro, rendendole negoziabili sulla blockchain.

“Ci sono molti utenti esperti in crypto”, spiega John Wang, responsabile crypto di Kalshi, alla CNBC. “Si tratta di attingere ai miliardi di dollari di liquidità che vanta il mondo crypto e consentire agli sviluppatori di creare front-end di terze parti che utilizzano la liquidità di Kalshi”.

La tokenizzazione potrebbe mettere in discussione la quota di mercato delle piattaforme di pronostici come Polymarket, garantendo agli utenti di Kalshi un maggiore anonimato. Secondo quanto riferito, i protocolli DeFi Jupiter e DFlow collegheranno l'order book off-chain dell'azienda alla liquidità di Solana.

Nel 2024 Kalshi ha registrato un'impennata di attività dopo che una sentenza del tribunale ha consentito alla piattaforma di pronostici di offrire contratti su eventi politici che hanno anticipato significative elezioni negli Stati Uniti. A maggio, la Commodity Futures Trading Commission statunitense ha deciso di ritirare il ricorso contro la decisione del tribunale.

Valutazione di Kalshi balza a 11 miliardi di dollari

Stando alle notizie riportate, un round di finanziamento condotto a novembre da Sequoia Capital e CapitalG avrebbe raccolto un ulteriore miliardo di dollari per la piattaforma di previsioni, con una valutazione stimata di circa 11 miliardi di dollari. Tale operazione potrebbe aver posto Kalshi su un piano di parità con Polymarket, che ha ricevuto un investimento di 2 miliardi di dollari dall'Intercontinental Exchange nel mese di ottobre.

Anche altre società, come Robinhood, hanno intrapreso un'espansione nel settore dei mercati predittivi attraverso l'acquisizione di un exchange e una clearing house collegati a FTX. A quanto risulta, anche Coinbase starebbe valutando una simile strategia.