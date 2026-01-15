Kraken, uno dei principali exchange di criptovalute statunitensi, sostiene una nuova special purpose acquisition company (SPAC) che punta a quotarsi in Borsa tramite uno sponsor affiliato a Kraken.

KrakAcquisition, una nuova blank-check company sostenuta da Kraken, Tribe Capital e Natural Capital, ha depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) la documentazione per raccogliere fino a 250 milioni di dollari attraverso una Initial Public Offering (IPO).

Costituita nel luglio 2025 come società esente delle Isole Cayman, KrakAcquisition prevede di offrire 25 milioni di unità al prezzo di 10 $ ciascuna e intende richiedere la quotazione sul Nasdaq Global Market con il ticker “KRAQU”, secondo quanto indicato nel filing alla SEC.

Sebbene la SPAC punti ad acquisire società attive nell’infrastruttura crypto, secondo quanto riportato Kraken avrebbe inoltre depositato a novembre un modulo S-1 riservato separato, segnalando l’intenzione di quotare anche le proprie azioni ordinarie in una potenziale IPO.

Il personale di Kraken coinvolto nella SPAC

Nel documento depositato, KrakAcquisition ha dichiarato di non aver ancora individuato un obiettivo specifico per una “business combination” e di non aver avviato discussioni sostanziali in merito a un potenziale accordo.

La SPAC ha evidenziato diversi vantaggi derivanti dalla partecipazione di Kraken come sponsor partner, tra cui un accesso approfondito all’ecosistema, processi di due diligence più solidi, esperienza operativa e competenze regolamentari.

Allo stesso tempo, KrakAcquisition ha precisato che Kraken “non sarà contrattualmente obbligata” a portare a termine alcuna business combination, aggiungendo: “Ci aspettiamo che la partecipazione di Kraken come partner dello sponsor la incentivi a supportarci, senza compensi aggiuntivi”.

Fonte: SEC

Tuttavia, Kraken ha personale chiave direttamente coinvolto nel team di gestione della SPAC.

Tra questi figura Sahil Gupta, chief financial officer di KrakAcquisition, che dalla fine del 2024 guida anche le iniziative strategiche di Kraken.

Il vicepresidente della strategia e dello sviluppo aziendale di Kraken, Robert Moore, assumerà il ruolo di direttore di KrakAcquisition una volta completata l’offerta.

“Sebbene potremmo perseguire una business combination iniziale in qualsiasi settore o industria, intendiamo concentrare i nostri sforzi su società attive nell’ecosistema degli asset digitali”, si legge nel documento depositato da KrakAcquisition presso la SEC.

Fonte: SEC

La missione dell'azienda è quella di accelerare la prossima fase di crescita dei team che stanno costruendo un ponte tra la finanza decentralizzata e quella tradizionale, ha affermato KrakAcquisition.

Cointelegraph ha contattato KrakAcquisition e Kraken per un commento sulla proposta di IPO, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.



