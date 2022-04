La seconda stagione di Diavoli, thriller finanziario basato sull’omonimo romanzo di Guido Maria Brera, sarà trasmessa su Sky e NOW a partire dal 22 aprile 2022.

La serie TV, prodotta da Sky Italia e Lux Vide in collaborazione con Orange Studio, Sky Studios e OCS, racconta le vicende dei due protagonisti Massimo Ruggero e Dominic Morgan, due magnati dell’alta finanza interpretati rispettivamente da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Per celebrare l’evento, Sky ha lanciato – in collaborazione con la società Acta Fintech – un esclusivo NFT: 500 pezzi creati dall’artista italiano Sempre Burrasca. L’opera mostra i protagonisti della serie venire sopraffatti da Bitcoin, che monopolizza ogni trasmissione: un’opera dissacrante che evidenzia il dirompente potenziale delle criptovalute di rivoluzionare il mondo della finanza tradizionale. Un NFT inaspettato e provocatorio, un’aspra critica all’alta finanza condensata nello slogan “Bitcoin è proprio ciò che temevano fosse.”

NFT creato per celebrare la seconda stagione di “Diavoli”. Fonte: OpenSea

Questi NFT sono poi stati donati ai partecipanti all’anteprima stampa della seconda stagione, tenutasi in data 7 aprile a Milano, alla quale hanno preso parte i membri del cast e numerosi VIP.

Lo stesso Brera si è detto entusiasta dell’iniziativa:

“La blockchain è la tecnologia più dirompente creata negli ultimi anni. I suoi limiti sono pari ai limiti della nostra immaginazione. Generare un NFT collegato a 'I Diavoli' è come fissare qualcosa che resterà lì per sempre, nessuno potrà alterarlo o cancellarlo. Ed ha in sé una forte valenza democratica, finalmente un’opera d’arte sarà frazionabile ed appartenere a gruppi di persone che fino a quel giorno non avrebbero avuto possibilità di acquistarla per intero.

In Diavoli ‘we don’t fear change, we make it!’”