Ledger, fornitore francese di hardware wallet per criptovalute, starebbe pianificando una initial public offering (IPO) negli Stati Uniti, che potrebbe valutare l’azienda oltre 4 miliardi di dollari.

Secondo quanto riportato venerdì dal Financial Times, che cita fonti a conoscenza della questione, Ledger sarebbe in trattative con banchieri di Goldman Sachs, Jefferies e Barclays per una potenziale quotazione negli Stati Uniti.

Nel novembre 2025, il CEO di Ledger Pascal Gauthier aveva dichiarato che l’azienda stava valutando una raccolta di capitali o una quotazione a New York, osservando che i capitali per il settore crypto “certamente non sono in Europa”.

Se confermate, le discussioni sull’IPO evidenzierebbero la crescente domanda di soluzioni per la custodia delle criptovalute, in un contesto di aumento degli attacchi hacker nel settore. Secondo Chainalysis, nel 2025 sono stati sottratti oltre 3,4 miliardi di dollari in criptovalute.

Ledger registra un anno record nonostante l'aumento degli attacchi hacker alle crypto

Fondata a Parigi nel 2014, Ledger è uno dei maggiori produttori di crypto hardware wallet, dispositivi fisici simili a chiavette USB che memorizzano le chiavi private offline per proteggere gli asset da attacchi hacker e malware online.

In questo contesto di aumento dei furti crypto, Ledger ha registrato un anno record nel 2025, con un fatturato che ha raggiunto “centinaia di milioni”.

I fondi crypto rubati nei più grandi attacchi del 2025 sono stati 1.000 volte superiori a quelli rubati in un tipico attacco hacker alle crypto, superando persino il picco del mercato rialzista del 2021. Fonte: Chainalysis

“Ogni giorno siamo sempre più vittime di attacchi hacker [...] che prendono di mira i nostri conti bancari e le nostre criptovalute, e la situazione non migliorerà né il prossimo anno né quello successivo”, ha dichiarato Gauthier, CEO di Ledger, alla fine del 2025.

Contattato da Cointelegraph, Ledger ha rifiutato di confermare la notizia di una potenziale quotazione in borsa negli Stati Uniti.

La notizia del FT è arrivata il giorno dopo che BitGo, uno dei maggiori fornitori mondiali di servizi di custodia crypto, è stato quotato al New York Stock Exchange giovedì.

Secondo i dati del NYSE, le azioni BitGo (BTGO) hanno aperto a 22,40 $, in rialzo del 24% rispetto al prezzo di IPO di 18 $, raggiungendo un massimo di 24,50 $ nel primo giorno di negoziazione.

Successivamente YZi Labs, società di venture capital legata all'ex CEO di Binance Changpeng Zhao, ha annunciato un investimento strategico nell'IPO di BitGo.



