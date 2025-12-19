Analista: Crypto ETP potrebbero subire ondata di liquidazioni entro il 2027

Secondo un analista, nel 2026 potrebbero arrivare sul mercato più di 100 prodotti negoziati in borsa legati alle criptovalute, ma molti di essi saranno rapidamente chiusi a causa della mancanza di domanda.

Mercoledì l'analista di Bloomberg James Seyffart ha dichiarato di condividere la previsione per il 2026 del gestore di crypto asset Bitwise, secondo cui saranno lanciati oltre 100 crypto ETF, ma ha aggiunto che molti di essi non dureranno a lungo.

“Assisteremo a numerose liquidazioni di prodotti ETP in criptovalute. Potrebbe accadere a fine 2026, ma probabilmente entro fine 2027”, sostiene Seyffart, aggiungendo che oltre 126 richieste di ETP sono attualmente in attesa di una risposta da parte della Securities and Exchange Commission statunitense.

“Gli emittenti stanno lanciando MOLTI prodotti sul mercato”.

L'anno scorso, sono stati chiusi in totale 622 ETF, di cui oltre 189 negli Stati Uniti, come rilevato il mese scorso da The Daily Upside. A gennaio 2024, Morningstar ha riferito che i 244 ETF chiusi negli Stati Uniti nel 2023 avevano un'età media di 5,4 anni.



La maggior parte di questi prodotti di investimento ha chiuso perché non è riuscita ad attrarre afflussi sufficienti, con conseguente basso volume di asset in gestione.

Diversi crypto ETP sono già stati liquidati quest'anno, i più degni di nota sono l'ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY) e l'ARK 21Shares Active On‑Chain Bitcoin Strategy ETF (ARKC).

Standard di quotazione della SEC per stimolare approvazioni di massa

Gli analisti del settore prevedono un'esplosione del numero di crypto ETP approvati nel 2026 in base ai nuovi standard di quotazione generici della SEC, che non richiedono più che ogni domanda venga valutata caso per caso.

Ancor prima che gli standard generici di quotazione della SEC entrassero in vigore a settembre, gli asset manager avevano presentato domanda per lanciare ETF legati a token sempre più speculativi, come il memecoin di Melania Trump.

Gli ETF che replicano Litecoin (LTC), Solana (SOL) e XRP (XRP) sono stati lanciati con relativo successo quest'anno, ampliando la gamma degli ETF su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) lanciati nel 2024.

Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno accumulato 57,6 miliardi di dollari di afflussi dal loro lancio nel gennaio 2024, mentre gli ETF spot su Ether hanno accumulato 12,6 miliardi di dollari dal luglio 2024, secondo i dati di Farside Investors.

Nel frattempo, gli ETF spot Solana di Bitwise, VanEck, Fidelity, 21Shares, Franklin Templeton e Grayscale hanno registrato 725 milioni di dollari da fine ottobre.