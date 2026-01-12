Secondo quanto riferito, diversi senatori democratici statunitensi stanno spingendo per l'inserimento di misure di salvaguardia contro i conflitti di interesse nel disegno di legge sulla struttura del mercato crypto attualmente in discussione.

Secondo un articolo pubblicato giovedì da Punchbowl News, alcuni senatori democratici, tra cui Adam Schiff e Ruben Gallego, hanno chiesto l'inserimento di misure di salvaguardia nel disegno di legge repubblicano Responsible Financial Innovation Act (RFIA), che influirebbe sul modo in cui le agenzie di regolamentazione e il governo statunitense gestiscono gli asset digitali. I legislatori avrebbero spinto per l'inserimento di disposizioni che vietino ai funzionari pubblici, compreso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, di trarre profitto da qualsiasi legame con le società crypto.

“È una linea rossa”, ha dichiarato Gallego a Punchbowl in merito alle misure di salvaguardia etiche. “Devono agire nel modo giusto, altrimenti non avranno voti sufficienti per approvare la legge”.

Il disegno di legge sulla struttura del mercato, approvato dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti con il nome di CLARITY Act, è all'esame del Senato dal mese di luglio. Oltre al dibattito su alcune disposizioni, quali la gestione dei potenziali conflitti di interesse e la finanza decentralizzata, il disegno di legge ha subito ritardi a causa dello shutdown del governo durato 43 giorni tra ottobre e novembre.

Le bozze del Responsible Financial Innovation Act rese pubbliche dalla Commissione bancaria del Senato e dalla Commissione agricoltura del Senato hanno mostrato che il disegno di legge potrebbe conferire alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense maggiori poteri nella regolamentazione degli asset digitali. Tuttavia, alcuni esperti hanno ipotizzato che le elezioni di midterm del 2026 potrebbero erodere il sostegno al disegno di legge, in particolare tra i Democratici.

La principale sostenitrice dell'RFIA lascerà il Senato nel 2027

La senatrice del Wyoming Cynthia Lummis, una delle prime sostenitrici della legge sulla struttura del mercato e promotrice della legislazione presso la Commissione bancaria del Senato, ha annunciato a dicembre che non si candiderà per la rielezione nel 2026. Lascerà il Senato nel gennaio 2027.

Il presidente della Commissione bancaria del Senato Tim Scott ha dichiarato che giovedì l'organismo terrà una riunione per discutere il RFIA. Al momento della pubblicazione, nessuna riunione era prevista nel calendario pubblico della commissione né in quello della Commissione agricoltura del Senato.