La piattaforma latinoamericana di asset digitali Mercado Bitcoin ha dichiarato di aver distribuito oltre 20 milioni di dollari in credito privato tokenizzato sulla sidechain Bitcoin Rootstock, rafforzando la propria strategia sui real-world asset (RWA) e puntando a 100 milioni di dollari in emissioni entro aprile.

Secondo un comunicato condiviso con Cointelegraph, diverse offerte hanno già raggiunto la capacità target poco dopo il lancio.

L’operazione integra Rootstock nella strategia di tokenizzazione multichain di Mercado Bitcoin, che comprende anche emissioni RWA pianificate su Stellar (XLM) e su XRP Ledger, offrendo agli investitori internazionali un’esposizione garantita da Bitcoin ai mercati del debito privato dell’America Latina.

Lucas Pinsdorf, direttore commerciale di Mercado Bitcoin, ha dichiarato a Cointelegraph che gli asset di nuova emissione includono un mix di crediti commerciali e debito societario, a supporto di mutuatari sia brasiliani che internazionali.

“Ciò che è particolarmente interessante è che non si tratta esclusivamente di aziende brasiliane”, ha affermato. “Nell’ambito delle emissioni, Mercado Bitcoin ha anche scelto di emettere debito per una società statunitense”.

La domanda di RWA in espansione a livello globale

Lucas Pinsdorf ha affermato che l’offerta iniziale da 20 milioni di dollari è stata assorbita rapidamente dal mercato, rafforzando la fiducia che l’obiettivo di 100 milioni di dollari possa andare “completamente esaurito… molto presto”.

Secondo i dati di RWA.xyz, Mercado Bitcoin rientra tra i primi 10 emittenti globali di credito privato tokenizzato, con oltre 370 milioni di dollari in prestiti cumulativi.

Nonostante ciò, la piattaforma resta ampiamente distanziata dai leader di mercato: i primi tre emittenti monitorati da RWA.xyz hanno infatti emesso almeno 5,4 miliardi di dollari ciascuno.

Piattaforme di credito privato. Fonte: RWA.xyz

Pinsdorf ha affermato che Mercado Bitcoin ha strutturato i propri token di credito privato nel quadro normativo brasiliano, avvalendosi delle licenze del proprio gruppo supervisionato dalla Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e dalla Banca Centrale del Brasile.

La corsa al credito tokenizzato in America Latina

La pipeline RWA di Mercado Bitcoin si inserisce in un movimento regionale più ampio volto a portare strumenti a rendimento onchain.

In Argentina, il crypto exchange di lunga data Ripio ha recentemente lanciato stablecoin ancorate alla valuta locale ed esposizioni sovrane tokenizzate, mentre gli emittenti latinoamericani cercano di colmare il divario tra i mercati del credito tradizionali e la liquidità blockchain.

Lucas Pinsdorf ha affermato che Mercado Bitcoin continua a collaborare con le autorità di regolamentazione per definire la roadmap della finanza tokenizzata.

“Ci auguriamo l’introduzione di quadri normativi più chiari e oggettivi, in grado di delineare il percorso verso la tokenizzazione nei mercati finanziari”, ha dichiarato.