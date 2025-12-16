MetaMask aggiunge supporto per Bitcoin dopo 10 mesi di anticipazioni

Il gigante dei wallet crypto MetaMask ha annunciato di aver aggiunto il supporto per Bitcoin, lasciando intendere che il prossimo anno saranno lanciate ulteriori integrazioni blockchain.

Lunedì MetaMask ha annunciato il lancio sui social media, dieci mesi dopo averlo anticipato per la prima volta a febbraio, rivelando che Bitcoin (BTC) è ora entrato a far parte della lista degli asset supportati dalle blockchain Ethereum, Solana, Monad e Sei.

“Tutte le transazioni in Bitcoin effettuate appariranno nell'elenco dei vostri asset una volta confermate. Ricordate: le transazioni in Bitcoin sono in genere più lente rispetto a quelle sulle reti EVM o Solana”, hanno dichiarato da MetaMask.

L'iniziativa consente agli utenti di acquistare, scambiare, inviare e ricevere BTC, incentivando gli utenti a utilizzare l'asset, con qualsiasi scambio che fa guadagnare punti premio MetaMask.

Prima di questo, gli utenti di MetaMask potevano accedere a BTC solo tramite versioni wrapped dell'asset.

L'integrazione di BTC è stata discussa per la prima volta a febbraio, quando Dan Finlay di MetaMask ha suggerito che sarebbe stata implementata nel terzo trimestre del 2025.

MetaMask passa da Ethereum a multichain

Sviluppato inizialmente per supportare l'ecosistema Ethereum e le reti compatibili con EVM, MetaMask ha gradualmente ampliato il proprio raggio d'azione nel 2025.

MetaMask ha avviato il processo con l'integrazione di Solana a maggio, seguita da Sei ad agosto e Monad a novembre. L'azienda ha mantenuto il riserbo, ma ha indicato che il prossimo anno verranno aggiunte altre reti.

“Il supporto a Bitcoin marca l'ultimo passo nella nostra espansione multichain, dopo il lancio di Monad e Sei a inizio anno, con altre reti in arrivo nel 2026”, ha riferito MetaMask.