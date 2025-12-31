Metaplanet ha aggiunto altri 4.279 Bitcoin a un costo di acquisto di circa 451 milioni di dollari, portando la propria tesoreria complessiva a 35.102 BTC (per un valore di circa 3 miliardi di dollari), mentre la società quotata alla Borsa di Tokyo ha intensificato l’adozione di un modello ibrido che combina tesoreria in Bitcoin e attività di generazione di reddito.

In una comunicazione depositata martedì, la società ha inoltre riferito che i ricavi della sua attività di Bitcoin (BTC) Income Generation hanno superato le previsioni precedenti, salendo a 8,58 miliardi di yen giapponesi (circa 54 milioni di dollari) nel 2025.

I ricavi di Metaplanet sono alimentati da strategie basate su opzioni, che trasformano i BTC in flussi di cassa ricorrenti anziché in un asset inerte e volatile. Tali strategie utilizzano un pool separato di Bitcoin per vendere opzioni, incassare premi e riciclare le operazioni, mantenendo intatta la riserva principale di BTC a lungo termine della società.

Accumulo in stile Strategy nel 2025

La divisione income di Metaplanet si è espansa rapidamente, registrando un tasso di crescita trimestrale composto di circa il 57% dal quarto trimestre del 2024, con ricavi aumentati da circa 4,3 milioni di dollari nel Q4 2024 a 26,5–27 milioni di dollari nel Q4 2025.

Metaplanet acquires 4,279 BTC. Source: Metaplanet

Il piano operativo dell’azienda ricalca la traiettoria della campagna iperattiva del 2025 di Strategy, con l’ex MicroStrategy che ha chiuso l’anno con un ulteriore acquisto di 1.229 BTC, a coronamento di una serie incessante di operazioni di accumulo.

Strategy ha presentato l’attività del 2025 come parte di un programma di lungo periodo volto ad accrescere progressivamente le riserve Bitcoin, facendo leva su una combinazione di emissioni azionarie e debito e posizionando BTC come principale asset di riserva di tesoreria. Il tutto a dimostrazione di un modello operativo costruito attorno ad asset e flussi di cassa denominati in BTC.

Pressione del mercato sulle azioni delle tesorerie Bitcoin

Il cambiamento arriva come una dura prova di realtà. Il rapporto mNAV (market-to-Bitcoin net asset value) di Metaplanet è sceso sotto quota 1 ad ottobre, segnalando che il titolo azionario della società veniva scambiato a sconto rispetto al valore delle sue riserve Bitcoin.

Il deposito avviene inoltre in un contesto di pressione più ampia sui titoli delle società con tesorerie in Bitcoin, che devono fare i conti con sconti sul NAV, pressioni sugli indici e, in alcuni casi, con rischi concreti di delisting.

Metaplanet ha dichiarato di essere ancora al lavoro sulla valutazione dell’impatto dei risultati della Bitcoin Income Generation sulle previsioni consolidate degli utili e che aggiornerà le linee guida una volta completata la valutazione.