Metaplanet, società di tesoreria Bitcoin quotata alla Borsa di Tokyo, ha ottenuto un prestito garantito da Bitcoin del valore di 100 milioni di dollari per acquistare ulteriori BTC e riacquistare le proprie azioni.

Secondo un documento depositato martedì, i fondi sono stati presi in prestito il 31 ottobre nell'ambito di un accordo di credito che consente alla società di ottenere finanziamenti a breve termine utilizzando le proprie riserve Bitcoin (BTC) come garanzia. L'identità del prestatore non è stata rivelata, ma la società ha dichiarato che il prestito ha un tasso di riferimento in dollari statunitensi più uno spread e può essere rimborsato in qualsiasi momento.

Metaplanet ha affermato che la struttura del prestito è conservativa, ricordando che detiene 30.823 BTC, per un valore di circa 3,5 miliardi di dollari alla fine di ottobre, una posizione sufficientemente ampia per mantenere una copertura collaterale sana anche in caso di calo del prezzo di Bitcoin.

La società ha precisato che i proventi della linea di credito potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di Bitcoin, per le sue operazioni di reddito in Bitcoin, in cui le riserve sono utilizzate per guadagnare premi su opzioni, e per il riacquisto di azioni, a seconda delle condizioni di mercato.

Le azioni Metaplanet hanno registrato un calo del 2%. Fonte: Google Finance

Correlato: Metaplanet espande la strategia Bitcoin con nuove filiali in USA e Giappone

Metaplanet ha annunciato un programma di buyback azionario da $500 milioni

L'annuncio è arrivato pochi giorni dopo la presentazione da parte di Metaplanet di un programma di buyback azionario da 75 miliardi di yen (500 milioni di dollari), anch'esso sostenuto da finanziamenti garantiti da Bitcoin, volto a ripristinare la fiducia degli investitori dopo che il mNAV (market-based net asset value) della società era sceso al di sotto di 1,0.

Il mese scorso, il mNAV di Metaplanet, ovvero il rapporto tra il valore dell'azienda e le sue riserve Bitcoin, è sceso brevemente a 0,88 prima di risalire sopra la parità. L'azienda ha temporaneamente sospeso i nuovi acquisti di Bitcoin durante il calo, ma ha affermato di rimanere impegnata nel raggiungimento dell'obiettivo di acquisire 210.000 BTC entro il 2027.

Metaplanet prevede che l'impatto finanziario del drawdown da 100 milioni di dollari sui suoi risultati fiscali del 2025 sarà minimo, ma si è impegnata a comunicare eventuali cambiamenti significativi qualora dovessero verificarsi.

Correlato: Metaplanet diventa il 4° maggiore holder aziendale di Bitcoin dopo un acquisto da $600M

S&P assegna il rating “B-” a Strategy di Michael Saylor

La scorsa settimana, S&P Global Ratings ha assegnato un rating speculativo “B-” alla società di tesoreria Bitcoin di Michael Saylor, Strategy. S&P ha citato come principali punti deboli l'elevata concentrazione di Bitcoin, la liquidità limitata e il focus ristretto dell'attività della società.

Il rating è stato assegnato in un contesto di crescenti critiche al modello di tesoreria crypto. In un recente report, 10x Research ha rivelato che alcune società di tesoreria Bitcoin hanno visto crollare il loro NAV, spazzando via miliardi di ricchezza su carta.

Gli analisti hanno affermato che il boom delle società di tesoreria Bitcoin, che hanno emesso azioni a multipli del loro valore effettivo in BTC, ha “completato il ciclo”, lasciando gli investitori retail con perdite ingenti mentre le aziende accumulavano Bitcoin reali.