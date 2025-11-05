Secondo l'analista Bitcoin Willy Woo, Strategy (MSTR) di Michael Saylor non dovrà vendere parte delle sue riserve Bitcoin per coprire il proprio debito nel prossimo significativo calo del mercato crypto.
“Liquidazione di MSTR nel prossimo bear market? Ne dubito”, ha affermato Willy Woo in un post pubblicato mercoledì su X.
Il debito di Strategy consiste principalmente in obbligazioni senior convertibili. Strategy è pronta a saldare le conversioni alla scadenza pagando in denaro, azioni ordinarie o una combinazione di entrambi, a sua discrezione.
Strategy al riparo dalla liquidazione nel prossimo bear market
Strategy ha circa 1,01 miliardi di dollari in debito con scadenza il 15 settembre 2027. Per evitare di dover vendere Bitcoin (BTC) per ripagarlo, le azioni di Strategy devono essere scambiate al di sopra dei 183,19 $, ha affermato Woo.
Tale prezzo corrisponde approssimativamente a un prezzo di Bitcoin di circa 91.502 $, ipotizzando un multiple net-asset-value (mNAV) pari a 1, ha aggiunto.
The Bitcoin Therapist ha affermato che “Bitcoin dovrebbe registrare performance terribili” nella prossima fase di ribasso del mercato affinché Strategy inizi a vendere BTC.
“Ci vorrebbe un bear market estremamente prolungato per assistere a una qualche liquidazione da parte di Strategy”, ha aggiunto. Secondo il Saylor Tracker, Strategy detiene 641.205 BTC, per un valore di circa 64 miliardi di dollari al momento della pubblicazione.
Martedì le azioni di Strategy hanno chiuso le contrattazioni al minimo degli ultimi sette mesi, in calo di quasi il 6,7% a 246,99 $. Nel frattempo, secondo CoinMarketCap, Bitcoin viene scambiato a 101.377 $, in calo del 9,92% negli ultimi sette giorni.
Woo suggerisce la possibilità di una "liquidazione parziale"
Sebbene Woo non preveda una liquidazione nel corso del bear market, ha avvertito che ciò è possibile se Bitcoin non riuscirà a registrare un forte rialzo durante il prossimo bull market previsto per il 2028.
“Ironia della sorte, c'è la possibilità di una liquidazione parziale se BTC non salirà di valore abbastanza rapidamente in un ipotetico bull market del 2028”, ha affermato Willy Woo.
Alcuni dirigenti, come Cathie Wood, CEO di ARK Invest, e Brian Armstrong, CEO di Coinbase, hanno previsto che Bitcoin raggiungerà 1 milione di dollari entro il 2030.