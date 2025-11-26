La società di pagamenti crypto MoonPay annuncia l'espansione della propria offerta di servizi regolamentati, dopo aver ottenuto una licenza fiduciaria dal Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York (NYDFS).

In un comunicato pubblicato martedì, MoonPay informa che l'autorità di regolamentazione finanziaria di New York ha concesso alla società una licenza fiduciaria. L'approvazione normativa consentirà alla società di pagamenti di fornire servizi di custodia crypto e di trading over-the-counter a New York.

Il cofondatore e CEO di MoonPay, Ivan Soto-Wright, ritiene che l'approvazione consentirà alla società di “approfondire le relazioni con le istituzioni finanziarie globali” e ampliare i servizi regolamentati esistenti. La società di pagamenti ha ottenuto una BitLicense dal NYDFS nel mese di giugno.

Altre società crypto e di pagamento che hanno ottenuto sia una carta di credito che una BitLicense dall'autorità di regolamentazione finanziaria di New York includono Ripple Labs, Coinbase e NYDIG. Sia Coinbase che Ripple hanno richiesto una licenza federale presso l'Ufficio del Controllore della Valuta degli Stati Uniti, sebbene l'autorità di regolamentazione bancaria non abbia ancora annunciato la propria decisione.

Passaggio a un'infrastruttura di stablecoin ai sensi del GENIUS Act

Da quando a luglio è stata approvata negli Stati Uniti il GENIUS Act, che istituisce un quadro normativo per le stablecoin di pagamento, diverse società crypto hanno ampliato i propri servizi includendo le stablecoin.

Sebbene la legge non sia ancora entrata in vigore, MoonPay ha dichiarato il 13 novembre di aver lanciato un'iniziativa che consente agli emittenti di lanciare e distribuire le proprie stablecoin.

La legge sulle stablecoin potrebbe anche aver influenzato il modo in cui le società finanziarie tradizionali operano negli Stati Uniti. A luglio Visa ha dichiarato di aver ampliato l'offerta di stablecoin sulla propria piattaforma di regolamento, mentre secondo quanto riferito il CEO di Bank of America Brian Moynihan avrebbe considerato la possibilità di creare una stablecoin in collaborazione con altri istituti finanziari.