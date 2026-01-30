Morgan Stanley ha nominato la dirigente veterana Amy Oldenburg alla guida della nuova unità crypto della banca d’investimento, a poche settimane dall’annuncio dei piani per il lancio di tre crypto exchange-traded fund (ETF) e di un wallet.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Oldenburg assumerà il ruolo di head of digital asset strategy dopo aver lavorato nel team azionario dei mercati emergenti di Morgan Stanley dal 2001.

Oldenburg guida il team dei mercati emergenti dal novembre 2021, dove le era stato affidato il compito di sviluppare la strategia sugli asset digitali della divisione.

Gli annunci di lavoro pubblicati su LinkedIn indicano inoltre che la banca d’investimento, con asset in gestione per circa 2.000 miliardi di dollari, sta cercando di ampliare il proprio team crypto, con posizioni aperte per digital assets strategy director, digital assets strategist e digital assets product lead.

Annunci di lavoro nel settore degli asset digitali di Morgan Stanley. Fonte:LinkedIn

Morgan Stanley ha presentato domanda per il lancio di exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin (BTC) e Solana (SOL) nella prima settimana del 2026, segnando la sua mossa più significativa nel settore crypto dopo aver in gran parte saltato la prima ondata di adozione istituzionale degli ultimi due anni.

Più tardi nella stessa settimana, Morgan Stanley ha depositato una richiesta per un ETF su Ether (ETH), che mira a detenere ETH e a metterne in staking una quantità non specificata per generare reddito da tale attività.

Se approvati, questi fondi potrebbero attirare nuovi afflussi verso BTC, ETH e SOL dai circa 19 milioni di clienti serviti da Morgan Stanley attraverso la sua divisione di gestione patrimoniale.

Sta inoltre valutando il lancio di un crypto wallet che supporterà criptovalute e real-world asset tokenizzati, inclusi titoli azionari, obbligazioni e immobili.

Oldenburg sostiene la self-custody delle crypto

Nel corso delle sue precedenti apparizioni pubbliche, Oldenburg ha sottolineato l'importanza del concetto “Not your keys, not your coins” e la necessità di costruire infrastrutture di self-custody migliori, in particolare per i mercati emergenti. Nel marzo dello scorso anno ha inoltre dichiarato di essere “contraria agli ETF”, che all'epoca non prevedevano lo staking.

“Voglio che la mia liquidità sia disponibile 24/7. Inoltre, abbiamo clienti che desiderano trasferire i propri asset e potenzialmente custodirli presso di noi, per poter sfruttare tutte le funzionalità che lo spazio degli asset digitali rende possibili”, ha dichiarato Oldenburg durante il Digital Assets Summit 2025.

Oldenburg faceva riferimento alle limitazioni allora presenti negli ETF che prevedono staking di crypto e prodotti a rendimento; tuttavia, da allora la Securities and Exchange Commission guidata da Paul Atkins ha mostrato una maggiore apertura verso una gamma più ampia di prodotti legati alle criptovalute.