Secondo il responsabile delle criptovalute della borsa valori statunitense Nasdaq, l'approvazione da parte della SEC della proposta di offrire versioni tokenizzate dei titoli quotati in borsa rappresenta una priorità assoluta.
“Procederemo il più rapidamente possibile”, dichiara Matt Savarese, responsabile della strategia per gli asset digitali del Nasdaq, durante un'intervista con la CNBC di giovedì, interrogato sulla possibilità che la SEC approvi la proposta entro fine anno.
“Penso sia necessario valutare attentamente i commenti pubblici e poi rispondere alle domande della SEC man mano che arrivano”, sostiene Savarese. “Speriamo di poter collaborare con loro il più rapidamente possibile”, conclude Savarese.
Savarese: Nasdaq non sta stravolgendo il sistema
La proposta, presentata dal Nasdaq l'8 settembre, riguarda la possibilità per gli investitori di acquistare e vendere token azionari, ovvero rappresentazioni digitali di azioni di società quotate in borsa, sul mercato azionario.
Alla domanda se si aspettasse che altre importanti borse valori seguissero l'esempio, Savarese ha sottolineato che il Nasdaq non sta tentando di rivoluzionare il modo in cui vengono investite le azioni.
“Non intendiamo stravolgere il sistema; vogliamo che tutti partecipino a tale processo e che la tokenizzazione divenga sempre più mainstream”, spiega.
“Vogliamo farlo in modo responsabile, guidati dagli investitori, nel rispetto delle norme della SEC”, aggiunge.
Proprio ad ottobre, il CEO di Robinhood Vlad Tenev ha dichiarato che la tokenizzazione “finirà per divorare l’intero sistema finanziario”.
Settore crypto diviso su azioni tokenizzate
Savarese evidenzia come Nasdaq miri a porsi quale innovatore nell'ecosistema, ricordando come la borsa sia stata la prima a transitare dai mercati cartacei a quelli elettronici.
La tokenizzazione delle azioni è senz'altro uno dei temi più discussi nel settore delle criptovalute quest'anno.
Il 3 settembre, il CEO di Galaxy Digital Mike Novogratz ha dichiarato che la società è risultata la prima quotata al Nasdaq a tokenizzare il proprio capitale su una blockchain importante dopo il suo lancio sulla rete Solana.
Il dibattito sui titoli azionari tokenizzati ha suscitato scetticismo anche nel settore crypto.
Il 1° ottobre, Rob Hadick, socio accomandatario della società di venture capital Dragonfly, ha dichiarato a Cointelegraph che le azioni tokenizzate rappresenteranno un vantaggio significativo per i mercati tradizionali, ma che potrebbero non costituire uno stimolo per il settore crypto come previsto da terzi.
Hadick ritiene infine che, qualora le azioni tokenizzate dovessero avvalersi di reti layer-2, si assisterebbe a una “dispersione” di valore che potrebbe non ricadere su Ethereum o sull'ecosistema crypto in generale nella misura auspicata.