Nasdaq Stockholm ha annunciato che 21Shares ha quotato i suoi primi due exchange-traded note (ETN) garantiti fisicamente sulla piattaforma di trading svedese.

I due strumenti quotati, con Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) come asset sottostanti, rappresentano un nuovo segmento per gli ETN, titoli di debito non garantiti che tracciano un indice di azioni sottostante e sono negoziati su un grande exchange.

Stando all’annuncio, i nuovi ETN forniranno agli investitori accesso a opportunità d’investimento in criptovalute come Bitcoin e Ether.

Helena Wedin, direttrice degli exchange-traded product europei presso Nasdaq, ha spiegato che gli exchange-traded note consentono di investire in asset non tradizionali mantenendo al tempo stesso la trasparenza di un mercato regolamentato. Proseguendo, ha aggiunto: “Siamo lieti di lanciare questo nuovo segmento su Nasdaq Stockholm con 21Shares come primo emittente.”

Secondo il comunicato stampa, gran parte delle banche e dei broker tradizionali consentono agli investitori di negoziare tutti gli ETN quotati su Nasdaq Stockholm. Questo è una nuova opportunità per chi vuole investire in criptovalute ma non è a suo agio su exchange non regolamentati.

Nel corso di quest’anno, il mercato delle criptovalute ha assistito a un forte rialzo delle valutazioni. Nonostante le recenti correzioni dei prezzi, l’interesse per i crypto asset rimane elevato.

Un motivo dietro questo interesse sostenuto potrebbe essere la possibilità di nuovi investimenti istituzionali nel mercato. Mentre l’attività istituzionale nel settore aumenta, probabilmente vedremo nuovi prodotti come gli ETN quotati su exchange regolamentati. Come segnalato da Cointelegraph a settembre, VanEck ha lanciato ETN legati a Solana (SOL) e Polkadot (DOT) sulla piattaforma Xetra di Deutsche Börse.