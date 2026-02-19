Coinbase respinge richiesta urgente del Nevada di blocco mercati predittivi

Un tribunale dello Stato del Nevada ha respinto la richiesta delle autorità di regolamentazione di un'ordinanza restrittiva temporanea (TRO) per bloccare immediatamente la nuova offerta di Coinbase relativa al mercato delle previsioni.

Invece, il tribunale ha fissato un'udienza per la prossima settimana in modo che la borsa possa rispondere, secondo quanto riferito dal responsabile legale di Coinbase Paul Grewal.

Lunedì, la Nevada Gaming Control Board (NGCB) ha avviato un'azione civile a Carson City, accusando Coinbase di offrire scommesse senza licenza su contratti relativi a eventi sportivi e chiedendo un'ordinanza restrittiva temporanea e un'ingiunzione preliminare per bloccare i prodotti per i residenti del Nevada.

Coinbase difende propria posizione dinanzi a tribunale statale e federale

In un documento presentato martedì, Coinbase ha sostenuto che l'ordinanza richiesta dal Nevada andava oltre le scommesse sportive e le avrebbe di fatto impedito di offrire qualsiasi “contratto su eventi” regolamentato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nello Stato, compresi quelli legati a risultati finanziari o su materie prime.

Opposizione preliminare di Coinbase. Fonte: Paul Grewal

La società ha inoltre dichiarato alla corte che non sussisteva alcuna richiesta di risarcimento per danni irreparabili, poiché Kalshi, il mercato registrato presso la CFTC i cui contratti sono quotati da Coinbase, può continuare a offrire gli stessi prodotti direttamente agli utenti del Nevada mentre il contenzioso è in corso.

Grewal ha affermato che Coinbase ha ora adito anche il tribunale federale del Nevada, cercando di bloccare l'azione di contrasto dello Stato in quanto violazione della legge federale.

“Il Congresso ha conferito alla CFTC la giurisdizione esclusiva su questi contratti quotati”, ha affermato, “ed è il Congresso che ha l'ultima parola”.

Nella sua memoria, Coinbase sostiene che il Commodity Exchange Act conferisce alla CFTC la “giurisdizione esclusiva” sugli swap e sui contratti relativi a eventi negoziati su borse regolamentate, e che il tentativo del Nevada di riclassificare tali strumenti come gioco d'azzardo regolamentato dallo Stato è precluso dal quadro normativo del Congresso in materia di derivati.

Lo scontro arriva pochi giorni dopo che un giudice del Nevada ha concesso un'ordinanza restrittiva temporanea di 14 giorni che obbliga Polymarket a sospendere alcuni mercati relativi a eventi nello Stato.

Il Nevada non è l'unico Stato americano a opporsi ai mercati di previsione. A gennaio, lo Sports Wagering Council del Tennessee ha ordinato a un gruppo di piattaforme, tra cui Kalshi e Polymarket, di sospendere i contratti relativi a eventi sportivi per i propri residenti.

A dicembre, Coinbase ha seguito l'esempio di Kalshi e ha citato in giudizio le autorità di regolamentazione del Connecticut, dell'Illinois e del Michigan, sostenendo che i mercati di previsione quotati in una sede regolamentata dalla CFTC ricadono sotto la giurisdizione federale.