Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha dichiarato lunedì di non possedere criptovalute e di non avere intenzione di investire in asset digitali, prendendo le distanze dalle iniziative crypto promosse dal suo predecessore.

Parlando con la stampa al Samson Stages, Mamdani ha risposto “no” alla domanda se detenesse criptovalute, aggiungendo di non essere interessato ad acquistare il NYC Token, lanciato all’inizio di questa settimana dall’ex sindaco Eric Adams.

Il sindaco di New York City Zohran Mamdani durante la conferenza stampa di lunedì. Fonte: DRM News

Adams ha lanciato lunedì una nuova memecoin, il NYC Token, nella sua prima mossa pubblica di rilievo da quando ha lasciato l’incarico. L’ex sindaco ha affermato che i proventi del token sarebbero stati destinati a iniziative educative e ad altre cause sociali. Tuttavia, il token è finito al centro di accuse di “rug pull” dopo segnalazioni non verificate secondo cui il team avrebbe intenzionalmente rimosso la liquidità, provocando perdite per milioni di dollari agli investitori. Al momento delle dichiarazioni di Mamdani, i dettagli non erano ancora pubblici.

“In base al comportamento di rimozione della liquidità, sembra rientrare nel termine ombrello delle “rug pull””, ha dichiarato Nicolai Sondergaard, analista di ricerca di Nansen, riferendosi al progetto di Adams, aggiungendo:

“Ciò che hanno fatto ha praticamente intrappolato i trader, costringendo molti a vendere in perdita in un contesto di minore liquidità, e reintegrare la liquidità non ripara il danno causato”.

Mamdani, che ha impostato la propria campagna elettorale sul tema dell’accessibilità economica per i residenti di New York, è rimasto in gran parte silenzioso sulle politiche crypto prima delle elezioni dello scorso novembre, vinte con il 50,8% dei voti. In qualità di membro della New York City Assembly nel 2023, aveva sostenuto un disegno di legge volto a rafforzare la tutela dei consumatori in relazione agli emittenti di stablecoin.

Il sindaco ha inoltre incontrato l’opposizione di diversi esponenti del settore crypto, tra cui il co-fondatore di Gemini Tyler Winklevoss e David Sacks, lo czar per l’intelligenza artificiale e le crypto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Cosa succederà alle crypto a New York sotto Mamdani?

A meno di due settimane dall'inizio del suo mandato, Mamdani ha approfittato del suo primo discorso da sindaco per affermare che l'amministrazione locale “realizzerà un programma incentrato su sicurezza, accessibilità economica e abbondanza” e perseguirà politiche che ha descritto come “un percorso diverso” rispetto alle amministrazioni precedenti.

Al contrario, prima di lasciare l’incarico e mentre cresceva il sostegno a Mamdani, Adams ha dichiarato che avrebbe promosso politiche e leggi favorevoli all’industria crypto. L’ex sindaco è noto per aver accettato i suoi primi tre stipendi da sindaco in Bitcoin (BTC) nel 2022, una promessa elettorale di cui ha successivamente affermato di non essersi pentito.