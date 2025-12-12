La Norges Bank, la banca centrale norvegese, ha concluso che l'introduzione di una central bank digital currency (CBDC) “non è necessaria in questo momento”, segnalando chiaramente che il Paese sta riconsiderando l'urgenza delle CBDC retail e wholesale.

Mercoledì la banca centrale ha affermato che l'attuale sistema di pagamento norvegese offre già transazioni sicure, efficienti e a basso costo, riducendo la necessità di una CBDC nel breve termine. Tuttavia, la banca rimane aperta al lancio di una CBDC in futuro.

“La Norges Bank ha concluso che l'introduzione di una central bank digital currency non è attualmente giustificata”, ha affermato il governatore della Norges Bank Ida Wolden Bache. “La necessità di una tale valuta potrebbe tuttavia cambiare in futuro”.

Bache ha aggiunto che la banca centrale sarà pronta a introdurre una CBDC in futuro se ciò diventerà un requisito per mantenere il sistema di pagamento efficiente e sicuro.

La Norvegia accantona i piani relativi alla CBDC dopo anni di sperimentazione

La posizione aggiornata della banca fa seguito a diversi anni di sperimentazione con modelli di CBDC sia retail che wholesale, inclusi test di regolamento basati su token su infrastrutture blockchain.

Nel 2023, la banca ha partecipato al Project Icebreaker, una sperimentazione volta a esplorare nuove architetture per transazioni retail CBDC transfrontaliere. Nel 2024, Kjetil Watne, direttore del progetto CBDC della Norges Bank, ha dichiarato a Cointelegraph che le CBDC, qualora emesse, coesisterebbero con il contante e le valute digitali esistenti.

Nella sua ultima dichiarazione, la banca centrale ha affermato che, sebbene le CBDC wholesale potrebbero in futuro modernizzare il regolamento interbancario, i benefici rimangono ancora da dimostrare e non esistono infrastrutture o standard maturi che ne consentano un’immediata implementazione.

“Molte banche centrali stanno studiando le CBDC e l’Eurosistema sta valutando l’introduzione di un euro digitale. Non esistono ancora sistemi IT pronti all’uso o standard per tali sistemi”, ha scritto la banca centrale.

La Norges Bank ha aggiunto che, se altre banche centrali dovessero introdurre una CBDC, potrebbero aprirsi opportunità di collaborazione infrastrutturale, segnalando che non sta chiudendo definitivamente la porta alle CBDC.

Ha inoltre affermato che esplorerà la possibilità di utilizzare le soluzioni e gli standard CBDC sviluppati dall’Eurosistema.

Il lancio dell'euro digitale è previsto per il 2029

La Banca Central Europea (BCE) è recentemente passata alla fase successiva dell'euro digitale. Ha stimato che l'emissione della CBDC potrebbe iniziare nel 2029, a seconda della possibilità di stabilire un quadro giuridico adeguato.

Il 30 ottobre, la BCE ha dichiarato che, se la legislazione sarà definita nel 2026, le prove pilota della CBDC potrebbero iniziare nel 2027. Ciò consentirebbe all'Eurosistema di essere pronto per una potenziale prima emissione nel 2029.



